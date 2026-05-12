Έφτασε στη Βαλένθια ο Γιαννακόπουλος! (vid)

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαλένθια, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός θα παίξει το Game 5 στη Roig Arena.

Με ανάρτησή του σε story-βίντεο του Instagram ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» αναφέρει πως «ήρθαμε στη Βαλένθια» ενώ νωρίτερα είχε στείλει ανάλογο μήνυμα από την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιαννακόπουλος θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική από την πoινή απαγόρευσης παρουσίας του σε τρία ματς, απόφαση που έλαβε η Euroleague μετά το Game 2 μεταξύ των δύο ομάδων.

Νωρίτερα στην ημέρα υπήρξε δημοσίευμα της «Marca», που σημειώνει πως η Βαλένθια δε δέχεται το αίτημα του Γιαννακόπουλου για να παραστεί στο 5ο και τελευταίο ματς της σειράς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four, ενώ σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται πως τελικά δε θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο λόγω… Γιαννακόπουλου.

