«Χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας το Game 5 στη Βαλένθια για τον Γιαννακόπουλο»

Δεν αναμένεται να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για το Game 5 στη Βαλένθια για το πέμπτο παιχνίδι των playoffs με τον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) για τo Game 5 της μεταξύ τους σειράς, με το παιχνίδι να διεξάγεται υπό τα συνήθη μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews.

Παρά τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου που ανέφεραν ότι η Βαλένθια σκόπευε να ενισχύσει το προσωπικό ασφαλείας για την αναμέτρηση, προκειμένου να αποτρέψει την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν αναμένεται κάποια επιπλέον κινητοποίηση, την στιγμή που ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» εκτίει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας τριών αγώνων που του είχε επιβληθεί από τη EuroLeague.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες εισόδου στο γήπεδο θα είναι οι ίδιες με εκείνες που είχαν εφαρμοστεί και στους πρώτους δύο αγώνες της σειράς στην Ισπανία.