Νίκολς ενόψει Ολυμπιακού: «Θα δώσουμε τα πάντα στο παρκέ»

Ο Ντέιβιντ Νίκολς σε δηλώσεις του μίλησε για τις αναμετρήσεις του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό και στάθηκε στην προσπάθεια που θα κάνουν οι Ροδίτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η πρόκριση στα playoffs είναι κάτι που το κερδίσαμε με την στήριξη του κόσμου μας. Τώρα ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Θέλουμε το γήπεδό μας γεμάτο, με φωνή και ενέργεια από το πρώτο τζάμπολ. Όλοι στον σύλλογο έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Από τους παίκτες, τους προπονητές, το προσωπικό, τους φυσιοθεραπευτές, τη διοίκηση, τους χορηγούς και όλους όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα.

Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε τον κόσμο δίπλα μας στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και ίσως την καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τη φετινή σεζόν και εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε στα πάντα στο παρκέ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι».