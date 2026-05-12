Κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη VTB League ο Πιστιόλης (pic)

Ακόμα μία σημαντική διάκριση για τον 47χρονο Έλληνα προπονητή.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025-26 στη VTB League μετά την εντυπωσιακή χρονιά που πραγματοποίησε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία κατέκτησε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα (2024, 2025) και διεκδικεί και φέτος τον τρίτο σερί τίτλο. Μάλιστα, στην αρχή της φετινής σεζόν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ ως το 2028.

Υπό την καθοδήγησή του φέτος η ΤΣΣΚΑ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 37-3, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο, επικρατώντας στον τελικό της Ούνικς Καζάν με 73-62.

Η βράβευσή του έγινε στον πρώτο ημιτελικό των Playoffs κόντρα στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, αλλά δεν συνοδεύτηκε με νίκη. Η ΤΣΣΚΑ έχασε με 88-97 και παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται ξανά στη Μόσχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της VTB League και η βράβευση του Έλληνα κόουτς:

«Ο Ανδρέας Πιστιόλης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025/26 στην Ενιαία Λίγκα VTB! Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα τεχνικού, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέκτησε για πρώτη φορά από το 2023 την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με εντυπωσιακό ρεκόρ 37 νίκες και 3 ήττες.

Ο Πιστιόλης ανέλαβε την ομάδα πριν από την έναρξη των πλέι οφ της σεζόν 2023/24 και υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος της Μόσχας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Λίγκας VTB τo 2024 και το 2025, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2024!

Την περασμένη σεζόν, ο Πιστιόλης ήταν προπονητής της ομάδας των «Φιλοξενούμενων» στο All Star Game 2025. Συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη για την απόλυτα άξια διάκρισή του!».