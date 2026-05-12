Η απελευθέρωση του Ναν και ο έλεγχος της μετάβασης της Βαλένθια

O Παναθηναϊκός πάει για ένα do or die παιχνίδι στην Βαλένθια και πρέπει να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα των Ισπανών. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν μέχρι το επόμενο, αφού έχασε το πλεονέκτημα που ο ίδιος δημιούργησε με τις δύο εκτός έδρας νίκες. Οι Ισπανοί, δείχνοντας χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, παρά την δεδομένη απειρία τους, άλλαξαν πράγματα στο παιχνίδι τους, και πέρασαν και αυτοί δύο φορές από το T-Center. Πλέον είναι win of go home για τις δύο ομάδες, οπότε είναι η στιγμή να βγουν οι μεγάλοι παίκτες και οι μεγάλες προσωπικότητες μπροστά.

Μία τέτοια αναμφίβολα είναι ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός, μετά από δύο εξαιρετικά παιχνίδια στην Ισπανία, είδε την άμυνα της Βαλένθια να τον αντιμετωπίζει διαφορετικά με τους πράσινους να δείχνουν να αιφνιδιάζονται από μια τέτοια προσέγγιση. Στα δύο παιχνίδια στην Ελλάδα, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ, κάθε φορά που ο Αμερικανός έπαιρνε ballscreen πήγαιναν αμέσως σε παγίδα, οδηγώντας τον στις γωνίες του γηπέδου, κλείνοντας του το οπτικό πεδίο για πάσες, αναγκάζοντας τον σε λάθος. Αυτά τα live ball turnovers πονάνε περισσότερα από τα άλλα, αφού οδηγούν σε άμεσο καλάθι στον αιφνιδιασμό.

Το περίεργο είναι, ότι αφού έγινε αυτό στο τρίτο παιχνίδι, θα περίμενε κάποιος να είναι καλύτερα προετοιμασμένος στο τέταρτο, όμως και πάλι, συνέβη το ίδιο, με τον Ναν, να υποπίπτει σε πέντε λάθη. Αν συνυπολογίσουμε και τα τρία του προηγούμενου αγώνα, τότε ο Αμερικανός έκανε οκτώ λάθη σε δύο παιχνίδια, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρακάτω βλέπετε μία από αυτές τις περιπτώσεις που επαναλήφθηκαν αρκετές φορές.

Ο Ναν παίρνει σκριν από τον Λεσόρ και ο Μπαντιό με τον Κοστέλο αμέσως κάνουν παγίδα θέλοντας πρώτα να τον στριμώξουν και μετά να τον αναγκάσουν να σταματήσει την ντρίπλα, όπως και έγινε.

Ο Ναν χωρίς να έχει καλή οπτική επαφή με τους συμπαίκτες του και με τον κίνδυνο να του μείνει η μπάλα για πέντε δευτερόλεπτα στα χέρια, πάει να πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, πράγμα που αντιλαμβάνεται εύκολα ο Μοντέρο, κλέβει την μπάλα και σκοράρει στον αιφνιδιασμό.

Η Βαλένθια με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να αφαιρέσει την επίθεση του χειριστή Ναν μετά από πιν εν ρολ, που στα δύο πρώτα παιχνίδια είχε κάνει μεγάλη ζημιά στους Ισπανούς. Στον παρακάτω πίνακα, βλέπετε πόσο μεγάλη μείωση υπάρχει στον αριθμό κατοχών που χειρίστηκε ο Ναν, μετά από σκριν στην μπάλα στα δύο τελευταία παιχνίδια, σε σχέση με τα δύο πρώτα.

Από τις εννιά κατοχές στο πρώτο και τις 11 στο δεύτερο, που είναι φυσικά πολύ μεγάλα νούμερα, έπεσε στις έξι στο τρίτο και στην μόλις μία στο τέταρτο. Φυσικά αυτό είχε και συνέπεια στους πόντους που σκόραρε, μετά τους 24 στα δύο πρώτα ματς, είχε οκτώ στο τρίτο και κανέναν στο τελευταίο, δείγμα και της πετυχημένες αντίδρασης της Βαλένθια μετά τις δύο πρώτες αναμετρήσεις.

Πλέον ο κόουτς Αταμάν, καλείται να βρει λύση σε αυτό το θέμα, αφού είναι δεδομένο ότι οι Ισπανοί θα συνεχίσουν να το κάνουν εφόσον βλέπουν ότι δουλεύει. Ο Νάν πρέπει να διαβάσει καλύτερα τις φάσεις, να φεύγει η μπάλα από τα χέρια του πιο γρήγορα, όμως να υπάρχει πλάνο, ώστε να την ξαναπάρει υπό καλύτερες προϋποθέσεις για να μην βγει εκτός αγώνα.

Τα στατιστικά δείχνουν την συνταγή

Πολύς λόγος έχει γίνει, για την επίθεση της Βαλένθια στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα και γενικά την μετάβαση της από την άμυνα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει καταφέρει να τις ελέγξει τον ρυθμό και τις κατοχές που προσπαθεί να τρέξει.

Παρακάτω, θα δείτε το ποσοστό των επιθέσεων που κάνουν οι δύο ομάδες στα τρία οκτάρια του χρονομέτρου, αλλά και την αποτελεσματικότητα τους σε αυτά. Βλέπουμε ότι η Βαλένθια, εκτελεί το 34.3% των επιθέσεων της στα πρώτα οκτώ δεύτερα σε αυτά τα τέσσερα ματς, ενώ ακόμα περισσότερες εκτελεί, από τα οκτώ έως τα 16 , εφόσον δεν βγει εκτέλεση στο transition. Πολύ λίγες, μόλις το 27.3% εκτελούνται στα τελευταία οκτώ δεύτερα. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, σχεδόν τις μισές επιθέσεις του, τις επιχειρεί στο τελευταίο οκτάρι της επίθεσης, θέλοντας έτσι να ελέγξει τον ρυθμό.

Βλέπουμε ότι από πλευράς αποτελεσματικότητας, η Βαλένθια «σκοτώνει» μέχρι το 16ο δευτερόλεπτο, αλλά αν καταφέρεις να την πας στο τέλος της επίθεσης, τότε οι πόντοι ανά κατοχή της, πέφτουν δραματικά στο 0.78, ένα αρκετά κακό νούμερο. Από την άλλη, οι πράσινοι, είναι πιο αποτελεσματικοί στο ενδιάμεσο οκτάρι, με το εξαιρετικό 1.38 πόντους ανά κατοχή, παρόλο που δεν εκτελούν εκεί μεγάλο όγκο επιθέσεων.

Η μάχη του game 5, θα κριθεί από το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί διαβασμένος στην άμυνα του και με διάθεση να απαντήσει στα ερωτήματα που του έχει βάλει η Βαλένθια. Αν καταφέρει να απελευθερώσει τον Ναν, και να σταματήσει το transition των Ισπανών, έχει όλη την ποιότητα για να γράψει ιστορία κερδίζοντας τρεις φορές εκτός έδρας.

