«Δεν δέχεται το αίτημα του Γιαννακόπουλου για παρουσία του στο Game 5 η Βαλένθια»!

Η Βαλένθια δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παρουσία του στο Game 5 της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Το σόου της ισπανικής ομάδας συνεχίζεται, με την Βαλένθια να εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις που δημιούργησε η Euroleague και όπως αναφέρει η «Marca», να μην δέχεται το αίτημα του Γιαννακόπουλου για να παραστεί στο 5ο και τελευταίο ματς της σειράς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

«Ελπίζω η Βαλένθια τώρα να καταθέσει αίτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το Game 5, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δυο μας θα είναι η 4η ομάδα του Final Four στην Αθήνα… Θα ήθελα επίσης να πιστεύω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχόταν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα», είχε αναφέρει ο DPG μετά το 4ο παιχνίδι στο «T-Center», με τη Βαλένθια ωστόσο να μην δέχεται.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Γιαννακόπουλος θεωρείται «Persona Non Grata» από την ισπανική ομάδα, που επιθυμεί να ρίξει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά και στην ένταση που υπάρχει στη σειρά και ειδικά στα δύο ματς στη «Roig Arena».

Υπενθυμίζουμε πως στο Game 2 της σειράς η φιλοξενία της Βαλένθια ήταν απαράδεκτη, με τους ανθρώπους ασφαλείας της ισπανικής ομάδας να διώχνουν από το γήπεδο τους General Manager Δημήτρη Κοντό και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιάννη, πριν στη συνέχεια καλέσουν την αστυνομία να συλλάβει τον Γιαννακόπουλου γιατί φώναζε «call a foul» στους διαιτητές.

Με την Euroleague να δείχνει για ακόμα μία φορά την εμπάθειά της προς τον Παναθηναϊκό και να τιμωρεί τον DPG με 3 αγωνιστικές απαγόρευσης εισόδου, την ίδια στιγμή που το «f...ck you» του Πέδρο Μαρτίνεθ ακόμα αγνοείται από τη διοργανώτρια αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως, σύμφωνα με τη «Marca», θα υπάρχει αυξημένη ασφάλεια τόσο εντός, όσο κι εκτός γηπέδου στις εισόδους των VIP και των αποδυτηρίων για να εμποδίσουν τυχόν παρουσία του Γιαννακόπουλου στη «Roig Arena»!

Αναφορά μάλιστα γίνεται και στο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί στον DPG αν βρεθεί στο γήπ

Η Euroleague ρίχνει όλα τα βαριά χαρτιά της: Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στο Game 5!