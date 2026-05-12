Λεμπρόν: «Δεν ξέρω αν θα αποσυρθώ, θα μάθετε όταν έρθει η ώρα»

Η σεζόν τελείωσε για τους Λέικερς και πλέον μένει να φανεί το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες «σκουπίστηκε» από τους Θάντερ και αποκλείστηκε από τα πλέι οφ του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην απόφαση του «Βασιλιά» για την επόμενη μέρα.

Φυσικά και ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για το μέλλον του, τονίζοντας: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον... Θα επιστρέψω και θα επαναπροσδιορίσω τις σκέψεις μου με την οικογένειά μου, θα μιλήσω μαζί τους, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους και όταν έρθει η ώρα, θα ξέρετε τι θα αποφασίσω να κάνω».