Λεμπρόν: «Δεν ξέρω αν θα αποσυρθώ, θα μάθετε όταν έρθει η ώρα»

Η ομάδα του Λος Άντζελες «σκουπίστηκε» από τους Θάντερ και αποκλείστηκε από τα πλέι οφ του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην απόφαση του «Βασιλιά» για την επόμενη μέρα.
Φυσικά και ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για το μέλλον του, τονίζοντας: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον... Θα επιστρέψω και θα επαναπροσδιορίσω τις σκέψεις μου με την οικογένειά μου, θα μιλήσω μαζί τους, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους και όταν έρθει η ώρα, θα ξέρετε τι θα αποφασίσω να κάνω».
— May 12, 2026
"I don’t know what the future holds for me ... I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T