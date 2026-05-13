Eurovision: Έφυγε για τελικό ο Ακύλας - Αποθέωση από όλη την Ευρώπη

Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό της Eurovision και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, αφού δέχθηκε το χειροκρότημα από όλη την Ευρώπη και στα Social Media.

Ο Έλληνας τραγουδιστής πραγματοποίησε και εξαιρετική εμφάνιση και έκανε τους φίλους του διαγωνισμού (και όχι μόνο) να στάζουν μέλι για το όνομα του και την Ελλάδα.

Τα σχόλια στα Social Media αποτυπώνουν την «τρέλα» για το Ferto και τον Ακύλα, αφού πρόκειται για μια πολύ δυναμική συμμετοχή που είναι στα φαβορί για την πρώτη θέση του διαγωνισμού.

H ανακοίνωση του αποτελέσματος, μάλιστα δεν έφερε καμία αγωνία στο ελληνικό κοινό, αφού η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό ήταν η Ελλάδα, με την Φινλανδία να ακολουθεί.

Aναλυτικά η λίστα των χωρών που προκρίθηκαν στον τελικό:

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

This scoot down the catwalk from Akylas was kind of iconic 🇬🇷 #eurovision pic.twitter.com/6N6vskibR7 — Aussievision (@aussievisionnet) May 12, 2026