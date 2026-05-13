Στα ημιτελικά της Ρώμης για 3η σερί σεζόν η Κόκο Γκοφ

H Coco Gauff συνεχίζει την καλή παράδοση στη Ρώμη, πήρε την «μάχη» με τη Μίρα Αντρέεβα, για να προκριθεί στον 3ο συνεχόμενο ημιτελικό της.

Για 3η σερί χρονιά θα είναι στα ημιτελικά του Internazionali d' Italia η Γκοφ, που νίκησε την Αντρέεβα με 4-6, 6-2, 6-4.

Μετά την απώλεια του 1ου σετ η Γκοφ έλεγξε τον ρυθμό και πήρε από νωρίς το προβάδισμα και στα δύο επόμενα σετ.

Στο τέλος πάντως ζορίστηκε αρκετά να κλείσει το ματς, καθώς η Αντρέεβα έσωσε ένα match point στο 5-2, άλλο ένα στο 5-3 και άλλα 2 στο 5-4, αλλά τελικά στην 5η της ευκαιρία η Γκοφ σφράγισε τη νίκη και έκανε το 6-4.

Η Γκοφ ήταν ημιφιναλίστ το 2021 και το 2024, ενώ το 2025 ήταν φιναλίστ στη Ρώμη. Θα παίξει για 4η φορά στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει τη Σοράνα Κριστέα, που κάνει ένα εντυπωσιακό τουρνουά.