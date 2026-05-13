«Η επιστροφή Ντανίλοβιτς στην προεδρία της Παρτιζάν ανοίγει την πόρτα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς»!

Ο Σάσα Ντανίλοβιτς διεκδικεί την προεδρία της Παρτιζάν και σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Basketball Sphere», αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρει και επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Ο σπουδαίος προπονητής αποχώρησε στα μέσα της σεζόν από τον πάγκο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, μετά από διαφωνίες που υπήρξαν με την νυν διοίκηση, όμως όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εμφανίζεται θετικός σε ενδεχόμενη επιστροφή αν υπάρξει αλλαγή στην προεδρία.

Η θητεία του νυν προέδρου της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και ο Σάσα Ντανίλοβιτς, έχει εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον του για να επιστρέψει στην προεδρία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, κάτι που αναμένεται να ανοίξει την πόρτα της επιστροφής για τον «Ζοτς».

Το δημοσίευμα, πάντως αναφέρει, ότι είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο από την επόμενη σεζόν, αφού ο τρόπος με τον οποίο έχει συγκροτηθεί η ομάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να σκεφτεί κανείς τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν από το φθινόπωρο.

Είναι πολύ πιθανό να περάσει τουλάχιστον ένας ακόμη χρόνος μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο, ωστόσο η διαφαινόμενη αλλαγή στην προεδρία της Παρτιζάν και η επιστροφή του Σάσα Ντανίλοβιτς στον προεδρικό θώκο, θα ανοίξει για τα καλά τον δρόμο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.