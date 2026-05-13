Νέο πένθος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς

Ακόμη μια θλιβερή είδηση έρχεται από την Αμερική, αφού ο Τζέισον Κόλινς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών.

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής είχε θητεία 13 χρόνων στο ΝΒΑ και ήταν ο πρώτος αθλητής που παραδέχτηκε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος, με τον Τζέισον Κόλινς να χάνει την μάχη που έδινε εδώ και καιρό με όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Κόλινς στην πλούσια καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Ουίζαρντς, σταματώντας την μπασκετική καριέρα του το 2024.