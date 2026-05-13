Νέο πένθος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής είχε θητεία 13 χρόνων στο ΝΒΑ και ήταν ο πρώτος αθλητής που παραδέχτηκε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος, με τον Τζέισον Κόλινς να χάνει την μάχη που έδινε εδώ και καιρό με όγκο στον εγκέφαλο.
Ο Κόλινς στην πλούσια καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Ουίζαρντς, σταματώντας την μπασκετική καριέρα του το 2024.
13-year NBA veteran Jason Collins has died at 47 years old after a battle with Stage 4 glioblastoma. Collins was the first active, openly gay player in NBA history. RIP.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026