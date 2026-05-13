Akylas για την πρόκριση στον τελικό: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Ο Ακύλας με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης του ημιτελικού, ο Ακύλας παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες.

Ακολουθεί το βίντεο, με τις πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα στον Τελικό του Σαββάτου είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

