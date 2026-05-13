Τέλος από τους Σίξερς ο Ντάριλ Μόρεϊ

Μετά από έξι σεζόν στους Σίξερς, ο Ντάριλ Μόρεϊ αποχωρεί από τον ρόλο του, με την ομάδα από την Φιλαδέλφεια να προχωράει σε μεγάλες αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Μόρεϊ είχε την Τρίτη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των Σίξερς, Τζος Χάρις και Ντέιβιντ Μπλίτζερ, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να χωρίσουν τους δρόμους τους.
Aντίθετα, ο προπονητής των Φιλαδέλφεια 76ερς, Νικ Νερς θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για τέταρτη σεζόν, έχοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης των Σίξερς.
Head coach Nick Nurse will continue in his role into a fourth season with the 76ers, sources tell ESPN. Four-time NBA championship architect Bob Myers, the president of sports for Harris Blitzer Sports & Entertainment, will be tasked to lead the search for the new head executive… https://t.co/w3EWCTtAKe— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026