Τέλος από τους Σίξερς ο Ντάριλ Μόρεϊ

Παρελθόν από τους Φιλαδέλφεια 76ερς αποτελεί ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ «πληρώνοντας» την κακή πορεία των τελευταίων χρόνων.

Μετά από έξι σεζόν στους Σίξερς, ο Ντάριλ Μόρεϊ αποχωρεί από τον ρόλο του, με την ομάδα από την Φιλαδέλφεια να προχωράει σε μεγάλες αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μόρεϊ είχε την Τρίτη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των Σίξερς, Τζος Χάρις και Ντέιβιντ Μπλίτζερ, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Aντίθετα, ο προπονητής των Φιλαδέλφεια 76ερς, Νικ Νερς θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για τέταρτη σεζόν, έχοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης των Σίξερς.