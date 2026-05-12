Θέμα και στα διεθνή σάιτ οι Γιαβόρ και Νέντοβιτς: «Στρατηγική ορισμού με ερωτηματικά»!

Θέμα και στο «Basketnews» έγινε ο ορισμός των διαιτητών στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. «Στρατηγική ορισμού με ερωτηματικά», αναφέρει χαρακτηριστικά!

Ο Τοντ Ουόρνικ, ειδικός σε θέματα διαιτησίας του «Basketnews», σε κείμενό του θέτει ξεκάθαρα θέμα διαφάνειας κι αξιοπιστίας μετά τον ορισμό των Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) στο 5ο ματς της σειράς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Τα βλέμματα συγκεντρώνει το σλοβενικό δίδυμο Γιαβόρ-Νέντοβιτς, που θα σφυρίξει τρίτο παιχνίδι στη σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, κάτι ασυνήθιστο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ουόρνικ, αφού όπως αναφέρει δεν έχει λογική να έχουν οριστεί στα 3 από τα 5 ματς.

Μάλιστα κάνει σύγκριση και με το ΝΒΑ, τονίζοντας πως οι 12 επιλεγμένοι διαιτητές των τελικών δεν ορίζονται ποτέ παραπάνω από 2 φορές στη σειρά, εκτός αν αυτή οδηγηθεί σε Game 7.

Και συμπληρώνει πως διαιτητές όπως οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) δεν έχουν οριστεί ούτε σε ένα παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, κάτι που με τους Γιαβόρ και Νέντοβιτς συμβαίνει για 3η φορά.

Ενώ στη λίστα βάζει και τους Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), που ορίστηκαν σε ένα παιχνίδι της σειράς και ήταν διαθέσιμοι για το Game 5.

Κι όλα αυτά την στιγμή που στον Παναθηναϊκό έχουν ήδη στείλει βίντεο με τα έντονα παράπονα που έχουν από τις αποφάσεις των διαιτητών και η Euroleague δεν έχει απαντήσει καν.