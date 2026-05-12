Eurovision: Έσκισε ο Ακύλας στην σκηνή της Βιέννης - Καθηλωτικό χειροκρότημα (vid)

Ο Έλληνας τραγουδιστής μάγεψε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το βράδυ της Τρίτης (12/5), με την εμφάνιση του και φεύγει για τελικό.

Ο Ακύλας εμφανίσθηκε στην σκηνή του ημιτελικού και έδειξε έτοιμος να δικαιώσει τα προγνωστικά και όσους τον θέλουν να είναι από τα φαβορί για τη νίκη του διαγωνισμού.

Ο Έλληνας τραγουδιστής πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και σε συνδιασμό με τα σκηνικά του Φωκά Ευαγγελινού καθήλωσε όλους όσοι ήταν στο στάδιο αλλά και όσους παρακολουθούν ανά την Ευρώπη από τους τηλεοπτικούς δέκτες τους.

Η παρουσία του Ακύλα απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα από το κοινό που βρίσκεται στο Wiener Stadthalle για να παρακολουθήσει από κοντά τον διαγωνισμό.