«Οι πέντε υποψήφιοι αντικαταστάτες του Φρανσίσκο σε περίπτωση που αποχωρήσει από την Ζαλγκίρις»

Η Ζαλγκίρις έχει ξεκινήσει ήδη τις προεργασίες για τον αντικαταστάτη του Σίλβεν Φρανσίσκο σε περίπτωση που ο Γάλλος γκαρντ αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, με την ομάδα του Κάουνας να εξετάζει πέντε περιπτώσεις παικτών.

Μήλον της έριδος αναμένεται να αποτελέσει ο Σίλβεν Φρανσίσκο στην μεταγραφική αγορά το ερχόμενο καλοκαιρί, με τον Γάλλο γκαρντ να έχει στο μυαλό του και το ΝΒΑ.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, να σημειώσουμε ότι έχει συμβόλαιο και για την ερχόμενη σεζόν με την ομάδα του Κάουνας, το οποίο περιλαμβάνει opt-out το οποίο είναι πιθανό να ασκήσει ο παίκτης για να αποχωρήσει.

Την τρέχουσα σεζόν ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 16,5 πόντους, 6,5 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague, όντας ο ηγέτης της ομάδας του Τόμας Μασιούλις.

Η Ζαλγκίρις έχει ξεκινήσει ήδη τις προεργασίες για τον αντικαταστάτη του Σίλβεν Φρανσίσκο, με την ομάδα του Κάουνας να εξετάζεις τις περιπτώσεις πέντε παικτών. Ματ Μόργκαν, Τζάστον Ρόμπιινσον, Μάθιου Στραζέλ, Κόμπι Σίμονς και Γκλιν Ουότσον βρίσκονται στο μπλοκάκι της Λιθουανικής ομάδας.

Ο Ρόμπινσον στην πρώτη του σεζόν στην Euroleague με την φανέλα της Παρί έδειξε τα διαπιστευτήρια του, μετρώντας 14,6 πόντους, 4,5 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ. Ο Γκλιν Ουότσον είχε εξαιρετική παρουσία με την φανέλα της Βιλερμπάν και παρότι η γαλλική ομάδα τερμάτισε στην τελευταία θέση της διοργάνωσης ο ίδιος κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του, μετρώντας 14,2 πόντους, 3,1 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να προσελκύει και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Ο Μάθιου Στραζέλ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μονακό, με τον Γάλλο γκαρντ να βρίσκει αρκετό χρόνο στο rotation των Μονεγάσκων λόγω τον χιλίων προβλημάτων που τους ταλαιπώρησαν καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.

Ο Ματ Μόργκαν ξεχώρισε με την φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, μετρώντας 13,5 πόντους και 2,2 ασίστ αυτή τη σεζόν, ενώ σούταρε με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (38%). Η πέμπτη περίπτωση που εξετάζει η Ζαλγκίρις είναι ο Κόμπι Σίμονς, ο οποίος υπέγραψε μεσούσης της σεζόν στην Μπασκόνια και σε 31 παιχνίδι με την φανέλα της Ισπανικής ομάδας μέτρησε 11 πόντους, 3 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ ανά αγώνα