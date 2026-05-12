Facts & Numbers: Ο Μπαρτζώκας στα 400 ματς πρωταθλήματος - Ο Παπανικολάου «πιάνει» τον Φασούλα

Ολυμπιακός και Κολοσσός θα συγκρουστούν στα προημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan Greek Basketball League, με τους ιθύνοντες να αναλύουν τους αριθμούς των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Μετά το ζευγάρι του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου Betsson τα προημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL συνεχίζονται με τη δράση στα υπόλοιπα τρία που θα συμπληρώσουν την τετράδα των ημιτελικών. Η αρχή θα γίνει αύριο (13/5, 17:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο ΣΕΦ όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Κολοσσό H Hotels Collection.

Μέσα από αυτήν τη σειρά αγώνων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα φτάσει σε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα. Αυτός που θα γίνει στη Ρόδο, θα τον καταστήσει τον 8ο από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) που θα φτάσει τους 400.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του και μετά το 24/24 που έκανε στην κανονική περίοδο, μπαίνει στα playoffs με τη σειρά κόντρα στον Κολοσσό H Hotels Collection. Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η ομάδα με τα περισσότερα αήττητα στην πρώτη φάση του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού το κατάφεραν για τρίτη φορά μετά τις σεζόν 2010-11 και 2022-23, έναντι δύο του Παναθηναϊκού AKTOR. Στις δύο προηγούμενες φορές που δεν ηττήθηκε στην κανονική περίοδο κατέκτησε τον τίτλο, κάνοντας δύο ήττες στα playoffs του 2011 και μία σε εκείνα του 2023.

Ο Κολοσσός H Hotels Collection πρόλαβε τα playoffs μέσα από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και θα βρεθεί στην post season για 13η φορά στις 19 σεζόν του στην κατηγορία. Είναι μάλιστα κάτι που κατάφερε για 5η φορά στις έξι τελευταίες σεζόν. Οι «θαλασσί» είχαν το ίδιο ρεκόρ εντός και εκτός έδρας (4-8) έχοντας τον χειρότερο, εντός έδρας απολογισμό τους στην τελευταία επταετία (είχαν 2-11 στη σεζόν 2018-19) αλλά εκτός έδρας μέτρησαν συνολικά όσες νίκες είχαν στην προηγούμενη τριετία.

Το ζευγάρωμα του 1-8

Από το 2002-03 όταν και καθιερώθηκε το υπάρχον σύστημα διεξαγωγής των playoffs, οι ομάδες που μπήκαν σε αυτά από την 1η θέση έκαναν το 21/21 έναντι εκείνων που μπήκαν από την 8η. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι οι ομάδες του «8» μετρούν μόνο μία νίκη σε συνολικά 43 αγώνες. Ήταν εκείνη που σημείωσε ο Χολαργός επί της ΑΕΚ στα προημιτελικά των playoffs του 2019.

Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός μπήκε στα playoffs από την 1η θέση συνολικά οχτώ φορές μετρώντας ισάριθμες προκρίσεις και χωρίς να χάσει παιχνίδι. Μία από αυτές, στη διασταύρωση του 1-8, ήταν με αντίπαλο τον Κολοσσό H Hotels Collection του 2009.

Τι έγινε στην κανονική περίοδο

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε δύο εύκολες νίκες αφού…

*Επικράτησε με 100-86 στο παιχνίδι της 21ης Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ, μέσα από το οποίο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε τη μεγαλύτερη επίδοση εύστοχων σουτ τριών πόντων στην ιστορία του (Τάιλερ Ντόρσεϊ 41π, 8/8β, 3/5δ, 9/14τρ, 6ρ, 5ασ, 45rank, Άλεκ Πίτερς 16π, 4/7δ, 2/3τρ. – Άντριου Γκάουντλοκ 13π, Ντέιβιντ Νίκολς 12π, 7ας).

*Επικράτησε με 98-85 στις 25 Ιανουαρίου στο ματς της Ρόδου που επίσης άφησε σημαντικά, στατιστικά επιτεύγματα. Από τη μία πλευρά ο Τσέισον Ραντλ ισοφάρισε το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων στην ιστορία του Κολοσσού με επτά ενώ από την άλλη ο Τάισον Ουόρντ σημείωσε το 12ο triple-double στην ιστορία της Stoiximan GBL και το 3ο στην ιστορία του Ολυμπιακού (Τσέισον Ραντλ 26π, 7/8τρ, 6ασ, Τέβιν Μακ 22π, 6/9τρ. - Σάσα Βεζένκοφ 23π, 6/7δ, Τάισον Ουόρντ 18π, 10ρ, 10ασ, Ντόντα Χολ 18π, 6/7δ, 8ρ).

Η ιστορία

Με τα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το αήττητο του έναντι του Κολοσσού H Hotels Collection μετρώντας πια 41 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Πιο κοντά στη νίκη έφτασαν οι Ρόδιοι στο παιχνίδι της σεζόν 2012-13 στο ΣΕΦ (70-65) και στο παιχνίδι της σεζόν 2022-23 στην έδρα τους όπου ηττήθηκαν με 79-80 με τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ στα 5,6’’.

Αυτή είναι η τρίτη post season στην οποία θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες μετά…



*Το 2-0 των προημιτελικών του 2009 (84-61 στο ΣΕΦ, 86-76 στη Ρόδο)



*Το 2-0 των προημιτελικών του 2011 (90-55 στο ΣΕΦ, 83-67 στη Ρόδο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

MILESTONE

* Τέσσερα ριμπάουντ θα είναι αρκετά για τον Κώστα Παπανικολάου προκειμένου να προσπεράσει τον Παναγιώτη Φασούλα και να γίνει ο 3ος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έχει 1.314 ενώ η «αράχνη» είχε 1.317 στην εξαετία 1993-1999.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται πια στην 20άδα της λίστας των παικτών του Ολυμπιακού με τους περισσότερους αγώνες στη Stoiximan GBL. Έφτασε τους 130 με τα ερυθρόλευκα και ξεπέρασε τον Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ που μέτρησε 129 στην τετραετία 1999-2003.



* Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ανέβηκε μία θέση στη λίστα των κορυφαίων, ξένων μπλοκέρ στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Με τα τρία κοψίματα που έκανε στο φινάλε της κανονικής περιόδου κόντρα στην ΑΕΚ, έφτασε τα 145 και προσπέρασε τον Ντίνο Ράτζα που είχε 143.



* Ο Ολυμπιακός είχε στην κανονική περίοδο την καλύτερη επίθεση (97,3), το υψηλότερο ποσοστό σε δίποντα (65,3%) και τρίποντα (40,6%) ενώ είχε με διαφορά την καλύτερη επίδοση ασίστ (27) και σχεδόν πέντε περισσότερες από την κανονική περίοδο της περσινής σεζόν (22,72).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

MILESTONE

* Ο Ζώης Καράμπελας απέχει οχτώ πόντους από τους 800 στη Stoiximan GBL.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Άρης Λυκογιάννης οδήγησε τους «θαλασσί» στις 4/12 προηγούμενες παρουσίες τους στην post season (2015, 2016, 2017, 2018) και έχει μπροστά του την πέμπτη. Είναι ο 1ος της σχετικής λίστας αφού τρεις φορές το έκανε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, δύο ο Ηλίας Καντζούρης και από μία οι Βασίλης Φραγκιάς, Ηλίας Παπαθεοδώρου και Κούρο Σεγκούρα.



* Τρία ακόμη επιθετικά ριμπάουντ χρειάζεται ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι προκειμένου να γίνει ο ξένος παίκτης με τα περισσότερα στην ιστορία του Κολοσσού. Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ έχει 89 και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται με 91 ο Τέιλορ Σμιθ με 91 από τη διετία 2013-2015.



* Με πέντε πόντους ο Ιωσήφ Κολοβέρος θα σκαρφαλώσει τρεις θέσεις στη λίστα των σκόρερ του Κολοσσού H Hotels Collection. Είναι 15ος με 412 όσους είχε ο Κερέμ Καντέρ (2020-21) και μπροστά του βρίσκονται ο Σωτήρης Μανωλόπουλος με 414 και ο Τέιλορ Σμιθ με 416.