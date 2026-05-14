Η ΑΕΚ πήγε να πάθει… Ρίτας ξανά, όμως αυτή τη φορά τα κατάφερε. Αν και βρέθηκε στο +15 στην αρχή της τέταρτης περιόδου, είδε τον Άρη Betsson να επιστρέφει, αλλά άντεξε και πήρε τη νίκη με 87-81, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs.

Ελέγχοντας τον αγώνα από το ξεκίνημά του και χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη απέναντι στον Άρη και άφησε πίσω της το... σοκ του τελικού του BCL. Τα... συμπτώματα του τελευταίου πήγαν να κάνουν την εμφάνισή τους στο φινάλε του αγώνα, όταν ο Άρης επέστρεψε από το -15, αλλά τελικά η «Ένωση» διατήρησε την ψυχραιμία της, φτάνοντας στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για τους γηπεδούχους, που μοίρασαν 27 ασίστ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους με 16 πόντους, ακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν με 15 (οι 14 στο πρώτο μέρος), ο Τζέιμς Νάναλι με 13 και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για τον Άρη, που έπαιξε ξανά επίσημο παιχνίδι μετά από 19 ημέρες, ο Αμίν Νουά ήταν ξανά όαση με 31 πόντους και 8 ριμπάουντ και πιο πίσω ήταν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 11 πόντους, ενώ χαμηλά έμεινε ο Μπράις Τζόουνς με 8 πόντους (0/6τρ.), όμως είχε 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (17/5, 17:30), εκεί όπου ο Άρης θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά ξανά στην Αθήνα, ενώ η ΑΕΚ θέλει να «σκουπίσει» τον αντίπαλό της και να προκριθεί στα ημιτελικά.

Σταθερά μπροστά η ΑΕΚ, από κοντά ο Άρης

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και παίρνοντας σκορ από τα 6,75μ. με τους Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Φλιώνη, προσπάθησε να δημιουργήσει μομέντουμ από νωρίς με το 11-2. Οι φιλοξενούμενοι ήταν νευρικοί και άστοχοι (1/6σ., 0/2β.), όμως τα τρίποντα των Νουά και Χάρελ έδωσαν ανάσα (13-11) και με τον Φόρεστερ να δίνει λύσεις με έξι διαδοχικούς πόντους, το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 17-17.

Χτυπώντας ξανά από απόσταση με δύο σερί τρίποντα του Λεκαβίτσιους, η ΑΕΚ πήγε στο 29-23, αγγίζοντας στη συνέχεια το διψήφιο προβάδισμα (34-25), προτού οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης επιστρέψουν ξανά με τα τρίποντα των Μήτρου-Λονγκ και Νουά για το 36-33. Φλιώνης και Μπράουν (14π.) έδιναν ρυθμό σε άμυνα και επίθεση για το νέο +9 της ΑΕΚ (46-37), με τον Μήτρου-Λονγκ, πάντως, να γράφει με buzzer beater τρίποντο το 46-40 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν +7 ριμπάουντ (22-15), +6 ασίστ (17-11), αλλά και +5 λάθη (3-8).

Στο +15 έφτασε η ΑΕΚ, απείλησε στο τέλος ο Άρης

Η ΑΕΚ διατηρούσε τον έλεγχο χάρη στους Γκρέι και Γκρέι (52-44) και από την άλλη πλευρά, όλα περνούσαν από τον Νουά, ο οποίος με κάθε τρόπο κρατούσε την ομάδα του κοντά στο σκορ (55-52). Το τελευταίο τετράλεπτο του δεκαλέπτου ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους, που με διαφορετικές λύσεις έφτασε στο 66-54 στο 30’ της αναμέτρησης, με την ένταση πάντως να μην λείπει.

Τα τρίποντα των Νάναλι και Λεκαβίτσιους έστειλαν τη διαφορά στο +15 (75-60) και εκεί ο Τζόουνς «ξύπνησε», βοηθώντας στη μείωση του σκορ σε 75-69. Κουλμπόκα και Νουά έφεραν τον Άρη ξανά στη διεκδίκηση της νίκης με το 79-76 στο 1’15’’ πριν το φινάλε, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Λεκαβίτσιους έβαλε τις βολές του, ο Πιτσίλκας υπέδειξε επιθετικό φάουλ του Νουά και τεχνική ποινή στον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, με τον Λιθουανό να γράφει το 82-76 στα 30’’. Ο Νουά ξανά μείωσε σε 82-79, όμως οι Νάναλι και Γκρέι έκαναν το 86-79, υπογράφοντας τη νίκη και το 1-0 της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

