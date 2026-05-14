Πρωτοψάλτης στο SDNA: «Η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κερδίσει ένας αθλητής»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Θανάσης Πρωτοψάλτης, μίλησε στο SDNA μετά την απονομή του πρωταθλήματος στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την κατάκτηση του νταμπλ και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος του «τριφυλλιού».

Ο Έλληνας ακραίος στάθηκε στη σημασία της στήριξης των φιλάθλων, στην πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν, αλλά και στην ευθύνη που νιώθει φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA ο Θανάσης Πρωτοψάλτης:

«Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, γιατί είναι κάτι που καταφέραμε μετά από κάτι παραπάνω από 40 χρόνια και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί στην ουσία σήμερα έγινε η απονομή και ευτυχώς έγινε στο κλειστό “Παύλος Γιαννακόπουλος”, διότι είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, όπως είπε και ο Ρούλης. Το να βλέπουμε τόσο κόσμο να έρχεται δίπλα μας και να χαίρεται με τη χαρά μας και τη χαρά που του δίνουμε κι εμείς, σημαίνει τα πάντα για εμάς, γιατί στο τέλος της ιστορίας τα Κύπελλα και τα μετάλλια θα πάνε σε μια αποθήκη. Θεωρώ ότι το να σε αγαπά ο κόσμος και να χαίρεται μαζί σου είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κερδίσει ένας αθλητής».

Για τον ρόλο του ως αρχηγός στην πορεία του Παναθηναϊκού προς το νταμπλ: «Πρώτον, είναι τιμή μου που με επέλεξαν από την αρχή της χρονιάς. Εγώ νιώθω έτοιμος να είμαι αρχηγός, γιατί ξέρω σε ποιον σύλλογο είμαι και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος, αλλά και πόσο δύσκολα πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Από εδώ και πέρα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω χρόνο με τον χρόνο την ανοδική πορεία του συλλόγου μας και ειδικά του τμήματός μας και ελπίζω σε ακόμη καλύτερες χρονιές».

Για την ανατροπή της εικόνας της ομάδας μετά τους δύο χαμένους τελικούς και το στοιχείο που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο νταμπλ: «Δεν άλλαξε κάτι. Νομίζω ότι η αρχή του πρωταθλήματος δεν μας βγήκε καλά. Χάσαμε τίτλους, αλλά μέσα από την επιμονή που είχαμε σαν σύνολο καταφέραμε να φέρουμε ξανά το επίπεδό μας εκεί που θέλαμε, ώστε να μπορούμε να συναγωνιστούμε τους αντιπάλους μας και να κατακτήσουμε, εκτός από το Κύπελλο, και το πρωτάθλημα».

Στην ερώτηση σε ποιον αφιερώνει το νταμπλ, απάντησε: «Εμείς το αφιερώνουμε στον κόσμο μας, γιατί χωρίς αυτόν νιώθω ότι ο τρίτος τελικός δεν θα μπορούσε να κερδηθεί. Ήταν μια στιγμή που αδειάσαμε και χρειαζόμασταν πάρα πολύ την ψυχολογική και ψυχική ώθηση από τον κόσμο μας, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το σετ, να πάρουμε το παιχνίδι και να πάμε στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσουμε τη σειρά».