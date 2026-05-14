ΜVP του Ιταλικού πρωταθλήματος ο Αρμόνι Μπρουκς

Πολυτιμότερος του ιταλικού πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς. Ο Αμερικανός άσος κέρδισε το τρόπαιο Ντίνο Μενεγκίν του 2026 ως MVP της Lega Basket, τερματίζοντας μπροστά από τους Μίρο Μπιλάν και Αμεντέο Ντέλα Βάλε στην ψηφοφορία.

Ο γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο επιλέχθηκε από συλλόγους, μέσα ενημέρωσης και οπαδούς μετά από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία μέτρησε 16 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 14,4 PIR σε λίγο λιγότερο από 24 λεπτά ανά αγώνα.

Ο Μπρουκς μάλιστα οδήγησε την Μιλάνο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας κερδίζοντας επίσης το τίτλο του MVP στην διοργάνωση.