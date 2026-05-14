Πάρκερ: «Αν η Βιλερμπάν είναι στη EuroLeague τη νέα σεζόν, δεν θα παλεύει για τις τελευταίες θέσεις»

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (13/5) ότι συνεχίζει στην Euroleague ανακοινώνοντας παράλληλα σημαντικές εξελίξεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, όπως η παρουσία του οδηγού της Formula 1 Πιερ Γκασλί ως νέου στρατηγικού επενδυτή.

O πρόεδρος της ομάδας, Tόνι Πάρκερ σε δηλώσεις του στη L'Équipe αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βιλερμπάν, βάζοντας στην εξίσωση την EuroLeague και το NBA Europe.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Πάντα έλεγα ότι θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας και να αποτελέσουμε γέφυρα ανάμεσα στο NBA Europe και την EuroLeague. Αυτή τη στιγμή η EuroLeague παραμένει η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη και θέλουμε να παραμείνουμε στο υψηλότερο επίπεδο.

Συνεχίζουμε να χτίζουμε, συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Η φετινή σεζόν ήταν μεταβατική. Αν την επόμενη χρονιά βρεθούμε ξανά στην EuroLeague, δεν θα παλεύουμε για τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας».