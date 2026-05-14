Η Μονακό ανακοίνωσε την επιστροφή του Μακουντού

Περίπου έναν μήνα μετά την αποδέσμευσή του από τη Μονακό, ο Γιοάν Μακουντού επέστρεψε επίσημα στην ομάδα.

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό ανάγκασαν τον Γάλλο ψηλό να μείνει εκτός ομάδας από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ στις 5 Μαρτίου ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Μακουντού βρήκε εργασία στην Κίνα και στους Φουτζιάν Σέρτζονς, όμως τώρα οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν πως ο παίκτης επιστρέφει στην ομάδα για το τελείωμα της σεζόν στη Γαλλία.

Ο Μακουντού είχε 15 συμμετοχές με την φανέλα της Μονακό φέτος με 13' μέσο όρο, μετρώντας 7.3 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και θα δώσει μία επιπλέον σημαντική λύση στο rotation της ομάδας, που έχει πληγωθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο της ματς στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Μονακό εμφανίστηκε με μόλις πέντε επαγγελματίες παίκτες εξαιτίας και αρκετών τραυματιών.