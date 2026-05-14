Επίθεση Γιανάι σε Αταμάν: «Είσαι ασεβής και εξοργιστικός - Οι παίκτες σου νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή»

Σε μια απίστευτη επίθεση προς τον Εργκίν Αταμάν, προχώρησε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι μέσα από τα social media.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας από το Ισραήλ, με ανάρτησή του στο «Χ», μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για τον Εργκίν Αταμάν.

Αφορμή για την επίθεση του διοικητικού ηγέτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, στάθηκε το σχόλιο του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο για τον Τι Τζέι Σορτς.

«Ασεβής και εξοργιστικός. Παρεμπιπτόντως, κόουτς Αταμάν, από όσα έχω ακούσει οι παίκτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή», ανέφερε στο μήνυμά του ο Οφέρ Γιανάι.