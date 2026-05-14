To πανόραμα των playoff της Euroleague και τα ζευγάρια του Final Four

Πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος με την Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια σε ισπανικό... εμφύλιο.
FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ημιτελικοί (22/5)
18:00 Oλυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
*Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός, ενώ στις 21:00 θα ακολουθήσει ο δεύτερος, που θα καθορίσει τo ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
Κυριακή 24 Μαΐου
Τελικός – 21:00
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS
Ολυμπιακός - Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 3-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78
Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 90-94