To πανόραμα των playoff της Euroleague και τα ζευγάρια του Final Four

Ολοκληρώθηκε το Game 5 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να κάνουν την ανατροπή στη σειρά παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.

Πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος με την Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια σε ισπανικό... εμφύλιο. FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ) Ημιτελικοί (22/5) 18:00 Oλυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια *Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός, ενώ στις 21:00 θα ακολουθήσει ο δεύτερος, που θα καθορίσει τo ζευγάρι του μεγάλου τελικού. Κυριακή 24 Μαΐου Τελικός – 21:00 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS Ολυμπιακός - Μονακό 3-0 Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 3-2 Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1 Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1 Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 90-94