Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο ρόστερ αλλά παίξαμε ως ομάδα - Έπρεπε να κερδίσουμε πιο άνετα στην Αθήνα»

Μετά τη νίκη στο Game 5 και την πρόκριση στο Game 5, ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στο ότι η Βαλένθια έπαιξε σαν ομάδα, ενώ υπογράμμισε πως οι «Νυχτερίδες» θα έπρεπε να είχαν κερδίσει πιο εύκολα στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαστε στο Final Four. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι εντυπωσιακό. Μια μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαι πολύ περήφανος για τη μεγάλη συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες σε όλη τη σειρά, για τον τρόπο με τον οποίο βελτιωνόμασταν και προσαρμοζόμασταν.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι παίκτες προσαρμόστηκαν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Παίξαμε ως ομάδα και αυτό μας έδωσε πολλά, σε όλη τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από εμάς όσον αφορά το ρόστερ, ένας προς έναν, η ποιότητά του είναι καλύτερη. Αλλά παίξαμε πολύ καλά ως ομάδα.

Ο Ζαν Μοντέρο βρήκε πολύ καλή άμυνα και, παρά αυτό, έπαιξε με εντυπωσιακή συγκέντρωση. Το πρώτο ημίχρονο του είναι τα καλύτερα 20 λεπτά με τη Βαλένθια. Αυτό συμβαίνει επειδή εμπιστεύεται τους συμπαίκτες του. Ήταν η μέρα που σκόραρε τους λιγότερους πόντους και η μέρα που έπαιξε καλύτερα. Είναι μια μέρα που θα περάσουν τα χρόνια και θα τη θυμόμαστε».

Για τον Σκαριόλο και την σειρά με την Ρεάλ: «Έχω παρακολουθήσει όλη την καριέρα του, εντυπωσιακός προπονητής με παρελθόν στο ΝΒΑ. Έχει κερδίσει με εθνικές ομάδες, με συλλόγους... Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για προπονητές. Είμαστε μια ομάδα που είχε ως στόχο το play-in, μετά αλλάξαμε τον στόχο στα πλέι-οφ, μετά στο Top-4 και όταν ξεκίνησαν τα πλέι-οφ, στοχεύσαμε στο Final Four. Τώρα ο στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα που μας δυσκολεύει όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, μας κερδίζουν με κάποια ευκολία».

«Αντιμετωπίσαμε καλά την πίεση, η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη και οι παίκτες έκαναν καλή δουλειά. Περπατάω πολύ στους δρόμους και εδώ και μια εβδομάδα ο αριθμός των ανθρώπων είναι εντυπωσιακός, ο ενθουσιασμός που αντιλαμβάνομαι από άτομα που δεν γνωρίζω. Είναι κάτι που με συγκίνησε, που θέλει να σου πει ότι μεταδίδουμε κάτι στους ανθρώπους, στους συνεργάτες μας ή απλά ότι μας ακολουθούν στην πορεία μας. Το να κάνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ευτυχισμένους είναι ένας πολύ καλό».

«Αυτό είναι αθλητισμός και μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις, αλλά όταν έχεις αυτή την ενότητα, είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσεις. Οι παίκτες αισθάνονται μεγάλη υποστήριξη και η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική. Υπήρξε μια στιγμή που μπήκαν στο παιχνίδι και όλοι συμμετείχαν, για να κάνουν ένα ακόμη βήμα. Η υποστήριξη των οπαδών μας ήταν καθοριστική».

«Το να ανατρέψεις το 2-0 έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας δεν είναι το ίδιο με το να μην το έχεις. Κερδίσαμε το δικαίωμα να παίξουμε τον πέμπτο αγώνα στην έδρα μας. Οι δύο αγώνες που χάσαμε ήταν στην παράταση και ήταν οι χειρότεροι αγώνες μας, αλλά είχαμε ευκαιρίες. Στην Αθήνα παίξαμε πολύ καλά, θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Ζούμε στο παρόν, μέρα με τη μέρα.

Έχουμε πολύ καλή χημεία στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Το πόσο καλά τα πάνε μεταξύ τους οι παίκτες, όσοι παίζουν περισσότερο και όσοι παίζουν λιγότερο. Το πόσο καλά τα πάνε μεταξύ τους βοηθάει».