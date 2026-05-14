Μοντέρο για την δήλωσή του πριν την σειρά με τον Παναθηναϊκό: «Δεν είναι δικό μου λάθος»

Ο Ζαν Μοντέρο μετά το τέλος της σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που έκανε πριν το Game 1, δίνοντας την δική του εξήγηση.

Ο 22χρονος γκαρντ της Βαλένθια, πριν την έναρξη της σειράς του Τριφυλλιού με τους Ισπανούς, είχε δηλώσει ότι η ομάδα του μπορεί να νικήσει τον Παναθηναϊκό «όχι 5 αλλά και 7-8 φορές».

Μετά το τέλος της σειράς ο νεαρός καλαθοσφαιριστής, κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είχε πει, τονίζοντας ότι δεν είπε αυτό που κατάλαβαν στον Παναθηναϊκό...

Αναλυτικά είπε:

«Δεν θα μπορούσα να νιώθω περισσότερο υπερήφανος. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις σε μια τέτοια σειρά αγώνων».

Για τη δήλωση που είχε κάνει πριν τα playoffs: «Δεν είναι δικό μου λάθος, είναι δικό τους. Δεν είπα αυτό που κατάλαβαν. Δεν ξέρω τι ήθελε να πω ο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα αυτό που ήθελα».

Για το ότι ο Αταμάν έχρισε την Βαλένθια φαβορί για την κατάκτηση: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να νικήσουμε τη Ρεάλ στον ημιτελικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για το τι έπαιξε ρόλο στις 3 νίκες: «Παίξαμε κάθε κατοχή ξεχωριστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά. Μετά το 0-2 σκεφτόμασταν μόνο το Game 3, μετά το Game 4 και τέλος το Game 5».