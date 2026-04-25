Μοντέρο: «Μπορούμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό όχι 5 αλλά και 7-8 φορές»

Ο Ζαν Μοντέρο παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για την μέχρι τώρα πορεία της Βαλένθια, τη σειρά των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό Aktor, το Final Four, αλλά και τις φιλοδοξίες του για το μέλλον.

Αναλυτικά η συνέντευξή του όπως δημοσιεύτηκε στην "AS":

Για την πορεία του μέσα στη σεζόν και τα βραβεία που πήρε: «Αυτά είναι βραβεία που ανταμείβουν τη σπουδαία δουλειά που κάνεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως ομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω και την ομάδα και το προπονητικό επιτελείο για την ευκαιρία. Προφανώς, αν δεν έχεις την ευκαιρία, δεν μπορείς να πετύχεις τέτοια πράγματα. Είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Η νοοτροπία μου όταν βγαίνω στο παρκέ είναι να προσπαθώ να το απολαμβάνω και μετά να ανταγωνίζομαι. Προσπαθώ να χαίρομαι το παιχνίδι και να ανταγωνίζομαι, και αυτά είναι πράγματα που κρατάς για το μέλλον».

Για το πώς αισθάνεται το χέρι του μετά τον τραυματισμό του: «Όλοι ξέρουν ότι έκανα επέμβαση στο χέρι στην προετοιμασία. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, αλλά αν δεν δεχτώ χτυπήματα δεν θα συμβεί κάτι. Όταν μπαίνω στο γήπεδο, απλά προσπαθώ να παίξω».

Για το αν η Βαλένθια μπορεί να νικήσει άλλες τρεις φορές τον Παναθηναϊκό Aktor: «Στη ζωή όλα είναι πιθανά. Αν μπεις να παίξεις χωρίς να σκέφτεσαι το παρελθόν, πιστεύω πως ναι. Μπορείς να τον κερδίσεις όχι πέντε, αλλά έξι, επτά ή και οκτώ φορές. Είναι μια διοργάνωση που όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους».

Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ: «Είναι πολύ σημαντικός για εμένα, γιατί μου έδειξε εμπιστοσύνη. Αυτό θέλει κάθε παίκτης. Μας πιέζει καθημερινά να βελτιωνόμαστε και αυτό φαίνεται. Αν τον δεις ως κάποιον που θέλει το καλύτερο για σένα και αγαπά το μπάσκετ, τότε σε βοηθά για το μέλλον».

Για το αν περίμενε ο ίδιος τη φετινή σεζόν της ισπανικής ομάδας: «Από τη δική μου πλευρά, ναι. Είμαι φιλόδοξος και πάντα σκέφτομαι το καλύτερο. Ίσως δεν σκέφτεσαι ότι θα βγεις πρώτος ή δεύτερος, αλλά ότι θα κάνεις μια πολύ καλή σεζόν. Και αυτό με ικανοποιεί».

Για το αν πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι της Βαλένθια πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028: «Όχι. Ό,τι γίνει στο τέλος της σεζόν θα το δούμε με την ομάδα μου και τους εκπροσώπους μου. Είμαι καλά στη Βαλένθια και δίνω το 100%».

Για το τι θα κάνει αν βρει μια πρόταση στο ΝΒΑ: «Αν είναι πραγματική ευκαιρία για να παίξω, ναι θα πάω. Αν δεν είναι, όμως, δεν θα πάω».

Για το αν συζητούν στα αποδυτήρια της ομάδας για το Final Four: «Ναι, δεν θα πω ψέματα. Το βλέπουμε εφικτό. Πάμε βήμα-βήμα. Αν κάνουμε σωστά τη δουλειά, μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Είναι στόχος για όλους».