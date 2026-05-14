Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ με τους ανθρώπους και της Ελλάδας και της Σερβίας»

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς στο περιθώριο της παρουσίας του στο Σικάγο για το draft combine του ΝΒΑ, ρωτήθηκε για την Εθνική που θα επιλέξει να εκπροσωπήσει.

Ο νεαρός γκαρντ, ανέφερε ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τους ανθρώπους της ελληνικής ομοσπονδίας, όσο και με αυτούς της σερβικής, τονίζοντας ότι αν νιώσει έτοιμος θα πάρει σύντομα την απόφασή του.

«Θα συναντηθώ και με τις δύο εθνικές ομάδες. Εάν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για τη σωστή απόφαση, θα την πάρω σύντομα. Διαφορετικά, θα συνεχίσω να περιμένω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προκριματικοί αγώνες το καλοκαίρι και η Ελλάδα και η Σερβία ενδιαφέρονται να παίξω με αυτές.

Αλλά εάν πρόκειται για την παραμονή μου στο NCAA είτε για τη συμμετοχή στο NBA, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη και στην πρόοδο μου, αντί να παίξω για μια εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Τότε αυτό θα αποφασίσω», ανέφερε στην δήλωσή του ο Αντρέι Στογιάκοβιτς.