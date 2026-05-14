Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Αποκαμωμένος από την αποτυχία του Παναθηναϊκού να προκριθεί στο Final Four της Euroleague, ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας-αποκλεισμού από τη Βαλένθια.

Μιλώντας στη Nova ο Γάλλος διεθνής σέντερ, φανερά απογοητευμένος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο... Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΟΑΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγνώμη για την εικόνα και αυτό που δείξαμε . Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε και για αυτούς».