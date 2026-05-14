Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Μηδέν εις το πηλίκον...

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:
Τι Τζέι Σορτς: Σε πολύ κακό βράδυ κι επιθετικά κι αμυντικά, χωρίς αυτοπεποίθηση και δίχως να απειλεί. Έμεινε χωρίς πόντο (0/1 διπ., 0/1 τριπ.), μετρώντας μόλις 1 ριμπάουντ σε 5:46 λεπτά συμμετοχής. Βαθμός: 1
Τζέντι Όσμαν: Σε κακό βράδυ κι αυτός και αμυντικά και επιθετικά. Είχε 10 πόντους, αλλά με 1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 4
Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, αλλά ήταν γενικά άστοχος με 3/6 δίποντα και 3/8 τρίποντα και είχε κι αυτός θέματα στην άμυνα. Μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ και είχε και 2 λάθη. Βαθμός: 5
Nίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν βοήθησε ούτε αυτός σε άμυνα κι επίθεση και με κακό Όσμαν η «τρύπα» ήταν ακόμα μεγαλύτερη στο «3». Είχε 2 πόντους (0/1 διπ., 0/2 τριπ., 2/2 βολές) και 4 ριμπάουντ. Βαθμός: 2
Τζέριαν Γκραντ: Καλύτερος από τα προηγούμενα ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά δεν ήταν αρκετός. Είχε 7 πόντους (2/3 διπ., 1/3 τριπ.), 10 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7
Κέντρικ Ναν: Δεν βρέθηκε και πάλι λύση στο θέμα του double team (6 λάθη), αλλά και της αντιμετώπισης που είχε από τους διαιτητές. Φορτώθηκε και πάλι νωρίς με 3 φάουλ και στη συνέχεια και 4ο και έπαιζε άμυνα με τα μάτια. Είχε 9 πόντους (3/7 διπ., 1/6 τριπ.), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 4
Ματίας Λεσόρ: Κι αυτός με πολλά προβλήματα στην άμυνα κι αργώντας να πάρει μπρος στην επίθεση. Είχε 8 πόντους (4/8 διπ.) και 4 ριμπάουντ. Βαθμός: 3
Bασίλης Τολιόπουλος: Τον έριξε στο παρκέ ο Αταμάν κι άλλαξε κάπως τον ρυθμό, δίνοντας λύσεις τόσο στην επίθεση, όσο και στο μαρκάρισμα του Μπαντιό. Είχε 8 πόντους (0/3 διπ., 2/4 τριπ., 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6
Kένεθ Φαρίντ: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, αλλά δέχθηκε ένα χτύπημα στο αριστερό γόνατο και κάθισε στον πάγκο. Συνολικά έπαιξε 7:34 λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Έμεινε άποντος (0/3 διπ.) και είχε 3 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 2
Μάριους Γκριγκόνις: Ήταν στο σχήμα που έβαλε τον Παναθηναϊκό στο ματς και είχε 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, χωρίς να σκοράρει (0/1 τριπ.) όμως. Είχε και 1 λάθος. Βαθμός: 4
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Προσπάθησε να δώσει ό,τι μπορούσε και στις δύο πλευρές του παρκέ και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν συνολικά, αλλά όχι σε κάτι τρομερό. Είχε 5 πόντους (1/1 διπ., 1/3 τριπ.), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 4
Ντίνος Μήτογλου: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: