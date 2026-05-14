Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Μηδέν εις το πηλίκον...

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ σε mood Game 5, εμφανίστηκε πλήρως ανέτοιμος για τη σημασία ενός τέτοιου ματς και γνώρισε ιστορικό κάζο κόντρα στη Βαλένθια. Τολιόπουλος και Χουάντσο ήταν απλώς καλύτεροι από τους περισσότερους κακούς «πράσινους».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Σε πολύ κακό βράδυ κι επιθετικά κι αμυντικά, χωρίς αυτοπεποίθηση και δίχως να απειλεί. Έμεινε χωρίς πόντο (0/1 διπ., 0/1 τριπ.), μετρώντας μόλις 1 ριμπάουντ σε 5:46 λεπτά συμμετοχής. Βαθμός: 1

Τζέντι Όσμαν: Σε κακό βράδυ κι αυτός και αμυντικά και επιθετικά. Είχε 10 πόντους, αλλά με 1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 4

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, αλλά ήταν γενικά άστοχος με 3/6 δίποντα και 3/8 τρίποντα και είχε κι αυτός θέματα στην άμυνα. Μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ και είχε και 2 λάθη. Βαθμός: 5

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν βοήθησε ούτε αυτός σε άμυνα κι επίθεση και με κακό Όσμαν η «τρύπα» ήταν ακόμα μεγαλύτερη στο «3». Είχε 2 πόντους (0/1 διπ., 0/2 τριπ., 2/2 βολές) και 4 ριμπάουντ. Βαθμός: 2

Τζέριαν Γκραντ: Καλύτερος από τα προηγούμενα ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά δεν ήταν αρκετός. Είχε 7 πόντους (2/3 διπ., 1/3 τριπ.), 10 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Κέντρικ Ναν: Δεν βρέθηκε και πάλι λύση στο θέμα του double team (6 λάθη), αλλά και της αντιμετώπισης που είχε από τους διαιτητές. Φορτώθηκε και πάλι νωρίς με 3 φάουλ και στη συνέχεια και 4ο και έπαιζε άμυνα με τα μάτια. Είχε 9 πόντους (3/7 διπ., 1/6 τριπ.), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 4

Ματίας Λεσόρ: Κι αυτός με πολλά προβλήματα στην άμυνα κι αργώντας να πάρει μπρος στην επίθεση. Είχε 8 πόντους (4/8 διπ.) και 4 ριμπάουντ. Βαθμός: 3

Bασίλης Τολιόπουλος: Τον έριξε στο παρκέ ο Αταμάν κι άλλαξε κάπως τον ρυθμό, δίνοντας λύσεις τόσο στην επίθεση, όσο και στο μαρκάρισμα του Μπαντιό. Είχε 8 πόντους (0/3 διπ., 2/4 τριπ., 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Kένεθ Φαρίντ: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, αλλά δέχθηκε ένα χτύπημα στο αριστερό γόνατο και κάθισε στον πάγκο. Συνολικά έπαιξε 7:34 λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει. Έμεινε άποντος (0/3 διπ.) και είχε 3 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Μάριους Γκριγκόνις: Ήταν στο σχήμα που έβαλε τον Παναθηναϊκό στο ματς και είχε 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, χωρίς να σκοράρει (0/1 τριπ.) όμως. Είχε και 1 λάθος. Βαθμός: 4

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Προσπάθησε να δώσει ό,τι μπορούσε και στις δύο πλευρές του παρκέ και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν συνολικά, αλλά όχι σε κάτι τρομερό. Είχε 5 πόντους (1/1 διπ., 1/3 τριπ.), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 4

Ντίνος Μήτογλου: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: