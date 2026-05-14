Με 29-8 βολές έκλεισε το Game 5, κράτησαν το σερί με τον Ναν στο 0 οι διαιτητές

Η φράση «τα σερί είναι για να σπάνε» ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση του Κέντρικ Ναν. Η Euroleague έδειξε από νωρίς στην σειρά τις προθέσεις της προς τον Αμερικανό σταρ, κάτι το οποίο αποδείχθηκε περίτρανα και στο Game 5.

Σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με 29 βολές υπέρ της Βαλένθια και 8 για τον Παναθηναϊκό, ο Κέντρικ Ναν έμεινε για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς να οδηγηθεί στην γραμμή του φάουλ.

Να θυμίσουμε ότι στα Game 3 και 4 που διεξήχθησαν ο Κέντρικ Ναν αγωνίστηκε 22 λεπτά στο τρίτο παιχνίδι και δεν εκτέλεσε καμία βολή, ενώ αποβλήθηκε και με πέντε φάουλ.

Ενώ στους πέντε αγώνες του Παναθηναϊκού με τις «νυχτερίδες», έχει 14 φάουλ κατά και εννιά κερδισμένα.