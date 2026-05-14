Το πρόγραμμα του Final-Four της Euroleague

Το… παζλ του Final-Four της Euroleague ολοκληρώθηκε με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο στις 24 Μαΐου.

Οι Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης είχαν πάρει το «εισιτήριο» για το Final-Four της Αθήνας και η Βαλένθια… συμπλήρωσε το «παζλ», αφού επικράτησε με 81-64 στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θα αναμετρηθούν με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ η «Βασίλισσα» θα κοντραριστεί με τις «Νυχτερίδες».

Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 22 Μαΐου (18:00 και 21:00), με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται στις 24 Μαΐου (21:00).

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ημιτελικός Α'

21:00 Ημιτελικός Β'

Κυριακή 24 Μαΐου