Κίνηση-έκπληξη της Ευρωλίγκα: Καλεί κορυφαίο διαιτητή για το Game 5 και το Final 4!

Στο πλαίσιο επανένταξης σωφρονισμένων η Euroleagueδίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Ούρος Νίκολιτς, κρύβοντας το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας που τον χαρακτήρισε μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γιάννης Αυλακιώτης συγκινημένος καταγράφει τα γεγονότα.

Διαιτητές στο μπάσκετ. Ποιοι θα σφυρίξουν το Βαλένθια-Παναθηναϊκός; Κάτι Γιαβόρ, κάτι Γιαβόλ, κάτι Λοτερμόζερ, κάτι Κατερπίλαρ. Ονόματα που τα ακούς και δεν ξέρεις αν είναι μάρκες τρακτέρ ή άνθρωποι. Δεν κρίνω βέβαια. Σήμερα είναι ανθρωπιστής φίλοι μου. Έχω συγκινηθεί δεν σας κρύβω. Γιατί τι σου είναι τα FinalFour, τα ευρωπαϊκά, τα σαλταρίσματα στα κάγκελα για να βρίσεις γυναίκες, όταν δεν βάζεις μπροστά την ανθρωπιά;

Η Euroleague έρχεται να βοηθήσει έναν έντιμο διαιτητή την πιο κατάλληλη στιγμή. Όταν η κοινωνία τον έχει κρίνει σκληρά. Τα γεμάτα υγρασία κελιά των σέρβικων φυλακών, στερούν την ελευθερία, όμως το πνεύμα φτερουγίζει. Δεν φυλακίζεται κουφάλες.

Εδώ στο πορτοκαλί site, συνέχεια γράφουν τα άσχημα της Euroleague. Εγώ θα αναδείξω το πραγματικό της πρόσωπο. Το ανθρώπινο. Της ευκαιρίας. Στη δύσκολη στιγμή έρχεται να απλώσει το χέρι.

Και τι έγινε αν ο Ούρος Νίκολιτς ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης; Τι κακό έκανε αν ενεπλάκη σε 2-3 απόπειρες δολοφονίας; Που το περίεργο αν είχε στο σπίτι του κάτι δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μια έκθεση ρολογιών και δεν ξέρω γω τι άλλο; Σπίτι σας εσείς τι έχετε, μόνο φέτα και σεμεδάκια της γιαγιάς; Προχθές άνοιξα το συρτάρι και βρήκα μέσα ένα Casio ηλεκτρονικό. Το λέει και η Ρία, φίλοι μου: «Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε».

Ένας άνθρωπος χωρίς να φταίει κατέληξε στη φυλακή. Η ανθρώπινη Euroleague δεν γινόταν να σιωπήσει. Το όφειλε στην κοινότητα των αξιόπιστων ρέφερι που διαθέτει. Πάνω απ’ όλα, το χρώσταγε στην ίδια την κοινωνία. Το μπάσκετ ενώνει τους ανθρώπους. Δεν τους χωρίζει.

Με κίνηση ματ η λίγκα προχώρησε τις συζητήσεις με τις αρχές στη Σερβία. Ο Ούρος Νίκολιτςθα βγει άμεσα από τη φυλακή. Τα χελιδόνια πετούν ξανά ελεύθερα. Δάκρυα χαράς τρέχουν γύρω από τα μάτια σας, το καταλαβαίνω. Συγκρατήστε τα όμως, έχουμε και συνέχεια.

Άντε και τον βγάζουν απ’ τη φυλακή. Πώς θα τον βλέπει η κοινωνία; Ικανή να κατασπαράξει αθώες ψυχές όπως ο Ούρος. Επειδή παραστράτησαν βρε αδερφέ. Σιγά το κακό, σε όλους μας έχει τύχει! Από παλιά ξέρουμε πως αν δεν πας στρατό και δεν γίνεις μέλος εγκληματικής οργάνωσης διεθνούς εμβέλειας, άνδρας δε γίνεσαι.

Το νέο πρόγραμμα επανένταξης κρατουμένων που έχει συσταθεί στην Euroleague, στην πρώτη του αποστολή. Το σκέφτηκαν από δω, το σκέφτηκαν από κει, κατέληξαν σε απόφαση. Ανατριχιάζω και σας την αποκαλύπτω.

Ο Νίκολιτς, περήφανα, με το κεφάλι ψηλά, με το στήθος φουσκωμένο από καμάρι, θα είναι ο πρώτος διαιτητής στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός. Ο πρώτος που το έμαθε ήταν ο Εργκίν Αταμάν, γι’ αυτό τον είδατε τόσο ήρεμο και τόσο σίγουρο για την απόδοση των διαιτητών. Η αξιοπιστία του Νίκολιτς, εμπνέει σιγουριά όπως και να το κάνουμε.

Την είδηση μετέφεραν στον φυλακισμένο ρέφερι ο Αρτεάγκα με τον Λαμόνικα. Για να έχει άλλη βαρύτητα ακόμη και η στιγμή που έμαθε τα καλά νέα.

Το πιο δύσκολο μέρος, ήταν να πειστεί το υπουργείο δικαιοσύνης της Σερβίας. Συμφώνησαν υπό τον όρο να φορά βραχιολάκι εντοπισμού. Βρέθηκε λύση με την Euroleague να αντιπροτείνει την πανέξυπνη χρησιμοποίηση το χρυσού ρόλεξ εντοπισμού. Θα το φορά κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Νίκολιτς και θα φαίνεται σαν πραγματικό κόσμημα, κρύβοντας τον πραγματικό του σκοπό.

Ειλικρινά αξίζουν συγχαρητήρια στη νέα υπηρεσία της Euroleague, για την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο καταδικασμένων διαιτητών. Με τόσα κρούσματα τα τελευταία χρόνια, η πιο χρήσιμη κίνηση της διοργάνωσης χωρίς καμία αμφιβολία.

Ούρος, είμαστε μαζί σου. Πάντα λεύτερος σαν το πουλάκι, πάντα αποφασιστικός στα σφυρίγματά σου. Επιστροφή στην κανονικότητα, αν και οι συνάδελφοί σου σε έβγαλαν ασπροπρόσωπο όσο έλειπες.

Τα ελληνικά media θα την παρουσιάσουν ως κίνηση ματ. Τα ανεξάρτητα διεθνή τύπου Basketnews θα καταγράψουν ότι ευνοημένος είναι πάλι ο Παναθηναϊκός. Γνωστά αυτά, τον παίζουν 80-20 τον Παναθηναϊκό και διαμαρτύρεται κιόλας ο Κουβόπουλος.

Αν δεν προλάβει πάντως ο Ούρος την πρώτη πτήση για Βαλένθια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Final 4 της Αθήνας τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Με αυτόν, η κούπα δεν χάνεται.

