Ο Ολυμπιακός πήρε την Αμερικανίδα διαγώνια Μπάνιστερ

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού απέκτησε την Τέιλορ Μπάνιστερ. Η Αμερικανίδα διαγώνια (1,96μ.) έχει πλούσιο βιογραφικό και έχει αγωνιστεί σε Ουγγαρία και Πολωνία.





Η ανακοίνωση: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τέιλορ Μπάνιστερ. Η Αμερικανίδα διαγώνια (7/9/1999, 1,96μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.



Η Τέιλορ Μπάνιστερ θεωρείται μία από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή. Μετά το κολεγιακό πρωτάθλημα, με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα (2017-21), ξεχώρισε για μια τετραετία στην Ουγγαρία, με την Βάσας, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα, ενώ αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια σε όλες τις διοργανώσεις. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Πολωνία, με τη φανέλα της Ρεζόφ, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις (καλύτερη σέρβερ του πρωταθλήματος Πολωνίας).



Η δήλωση της Τέιλορ Μπάνιστερ: «Νιώθω υπέροχα που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Είμαι τόσο χαρούμενη και ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Στόχος μου είναι, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια! Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να βελτιωθώ σε επιθετικό επίπεδο. Ο προηγούμενος προπονητής μου γνωρίζει τον Ολυμπιακό και είχε μόνο καλά λόγια να πει. Γνωρίζω, ότι υπάρχουν πολλά αθλήματα που εκπροσωπούν τον Ολυμπιακό και ότι η πόλη υποστηρίζει πολύ το άθλημα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους φιλάθλους μας για την υποστήριξη. Ελπίζω να σας δω όλους σύντομα στα παιχνίδια».



Προηγούμενες ομάδες:



2025-26 Ρεζόφ (Πολωνία)



2021-25 Βάσας (Ουγγαρία)



2017-21 Πανεπιστήμιο Λουιζιάνα (ΗΠΑ)



Τίτλοι:



4 Πρωταθλήματα Ουγγαρίας



4 Κύπελλα Ουγγαρίας



1 MEVZA



1 MEVZA Super Cup



1 Super Cup Πολωνίας



Ατομικά βραβεία:



Καλύτερη σέρβερ του πρωταθλήματος Πολωνίας (2025-26)



Καλύτερο σκόρερ του MEVZA Super Cup (2024-25)



MVP του MEVZA Super Cup (2024-25)



Καλύτερη επιθετικός του MEVZA Super Cup (2024-25)



Καλύτερη διαγώνιος του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2024-25)



MVP του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2023-24)



Καλύτερη σέρβερ του Κυπέλλου Ουγγαρίας (2023-24)



MVP του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2022-23)



MVP του Κυπέλλου Ουγγαρίας (2022-23)»