Ποιος τρέχει στις κυλιόμενες...: Μπήκε στις γραμμές του τρένου στην Ομόνοια για να περάσει στην απέναντι αποβάθρα

Να γλυτώσει τον χρόνο και την... ταλαιπωρία να ανέβει ξανά τις σκάλες (έστω και τις κυλιόμενες) αποφάσισε ένας άνδρας ο οποίος είχε μπει στον σταθμό ΗΣΑΠ της Ομόνοιας, προκαλώντας τελικά μεγάλη αναστάτωση.

Κι αυτό γιατί αποφάσισε να πηδήξει στις ράγες του ηλεκτρικού και μετά να σκαρφαλώσει από την απέναντι πλευρά, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 1.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, όλα ξεκίνησαν στις 11:22 το πρωί στον σταθμό Ομόνοια, όταν άνδρας, για άγνωστο λόγο, μπήκε στη Γραμμή, επιχειρώντας να περάσει από την μια πλευρά της αποβάθρας στην άλλη.

Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η ηλεκτροδότηση της Γραμμής για 4 λεπτά και οι συρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή αποκαταστάθηκε στις 11:26.