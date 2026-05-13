Επίσημο: Ανακοινώθηκε η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Πού θα γίνει

Στην τοποθεσία της υπερειδικής διαδρομής του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα γίνει και η εκκίνηση του αγώνα.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ξεκινά το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με επίκεντρο το Λουτράκι, όπου το Club Hotel Casino Loutraki θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακή βάση και η Σχολή Μηχανικού ως χώρος service park.

Για ακόμη μία χρονιά, η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στην Αθήνα, ενώ η Motorsport Greece βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασιών για το συνολικό πρόγραμμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή της έναρξης θα διεξαχθεί στο Ελληνικό, μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου.

Η επιλογή του χώρου έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και συνεχίζει τη φιλοσοφία των τελευταίων ετών, όπου η διοργάνωση αξιοποιεί εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας. Από το Σύνταγμα το 2021 και το ΟΑΚΑ το 2022, μέχρι την Πλατεία Νερού το 2023, τον Σείριο το 2024 και το Ζάππειο το 2025, κάθε χρονιά επιλέγεται ένας χώρος με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Όπως έχει επισημανθεί από τον διευθυντή του αγώνα Παύλο Αθανασούλα, η εκκίνηση θα δοθεί μέσα στον χώρο της υπερειδικής, ενώ η διαδρομή θα επιτρέπει παράλληλες μονομαχίες δύο αυτοκινήτων, αντίστοιχα με προηγούμενες διοργανώσεις όπως το ΟΑΚΑ.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, με ειδικά διαμορφωμένες ζώνες θέασης για τους θεατές. Η μετακίνηση των ομάδων από το Λουτράκι προς το Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με αυτοκινητάμαξες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κυκλοφορίας όπως σε προηγούμενες χρονιές.

Μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταφερθούν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά στην Ιτέα, όπου θα συνεχιστεί το αγωνιστικό πρόγραμμα το επόμενο πρωί, με τις ειδικές διαδρομές στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας.