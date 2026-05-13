Σλούκας σε Βέσελι: «Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου στο μπάσκετ!»

Τίτλους τέλους σε μια λαμπρή καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Γιαν Βέσελι και ο Κώστας Σλούκας τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι στενός φίλος του Τσέχου άσου, ενώ υπήρξαν συμπαίκτες στην Φενέρμπαχτσε, κατακτώντας μαζί τη EuroLeague το 2017. Ο Σλούκας υποκλίθηκε στη μεγάλη καριέρα του Βέσελι και του τόνισε πως τα καλύτερα έρχονται, ανεβάζοντας κάποιες φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία.

Το μήνυμα του Σλούκα:

«Γιαν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Είσαι παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, σπουδαίου συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η καριέρα σου στο μπάσκετ είναι αξιοθαύμαστη, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Ελπίζω η επιτυχία να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου στο μπάσκετ!».