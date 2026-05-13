Eurovision: Ο ενθουσιώδης διερμηνέας που έκλεψε τις εντυπώσεις την ώρα που ο Ακύλας τραγουδούσε το Ferto

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Ακύλας στον Α' ημιτελικό της Eurovision, παράλληλα όμως ενθουσίασε και ένας διερμηνέας την ώρα που ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τραγουδούσε το Ferto στη σκηνή της Βιέννης.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου είχαν μεριμνήσει στο Ertflix να αποδίδονται όλα τα τραγούδια του διαγωνισμού στη νοηματική καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους του διαγωνισμού στο στάδιο Wiener Stadthalle και την ώρα που ο 27χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το τραγούδι του, ο διερμηνέας ήταν τόσο παραστατικός και ενθουσιώδης που τράβηξε τα βλέμματα, όπως φαίνεται σε βίντεο που πρόβαλε η εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Οι αντιδράσεις στο στάδιο τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης του Ακύλα στον τελικό

Ο Ακύλας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου και το όνομά του ήταν το πρώτο που ακούστηκε. Τότε επικράτησε ο απόλυτος πανικός στο στάδιο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφεται ο ενθουσιασμός του κοινού, με χειροκροτήματα και επευφημίες.

