Στην 7η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Fοrmula Kite o Kάμερον Μαραμενίδης

Μόλις μία ιστιοδρομία έγινε χθες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite που διεξάγεται στην Πορτογαλία.

Ενώ την πρώτη ημέρα του αγώνα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και έγιναν τέσσερις ιστιοδρομίες, την δεύτερη ημέρα του πρωταθλήματος ο αέρας ήταν ελάχιστος και ταλαιπώρησε τους 54 ιστιοπλόους από 26 χώρες. Στις γυναίκες, μάλιστα, δεν έγινε καμία κούρσα.

Στην 5η ιστιοδρομία του προγράμματος ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης πήγε πολύ καλά. Κατέλαβε την 4η θέση και πλέον με 16 βαθμούς ποινής ανέβηκε στην 7η θέση της γενικής βαθμολογίας.

Θυμίζουμε ότι στις πρώτες τέσσερις κούρσες ο Ελληνας πρωταθλητής είχε τερματίσει 3, 4, 5 και 9 αντίστοιχα που την έχει αφαιρέσει ως τη χειρότερή του.

Στις γυναίκες μετά από τρεις κούρσες η Αργυρώ Κρότση είναι 29η σε σύνολο 31 σκαφών με 50 βαθμούς.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ILCA 6 ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Με 9 ιστιοπλόους θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 που θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία το διάστημα 15 -22 Μαϊου.

Στις γυναίκες θα αγωνιστούν οι Ερμιόνη Γκίκα, Ευαγγελία Καραγεώργου, Βαρβάρα Πόρτολου, Μιράντα Παπαδάκη και Μαρία Βλάχου.

Στους άντρες έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Αθανάσιος Κυφίδης, Γεώργιος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός και Σπύρος Προβελέγγιος.