Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός την εμπειρία

Σε μια ανατρεπτική και άκρως θεαματική σειρά, Παναθηναϊκός και Βαλένθια φτάνουν στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο F4 της Αθήνας.

Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στα ματς του Telekom Center. Οι Ισπανοί πλήρωσαν την ελληνική ομάδα με το ίδιο νόμισμα σε μια σειρά όπου η ανατροπή των δεδομένων μοιάζει με “κανόνα”. Μετά από τέσσερα ματς, η γηπεδούχος ομάδα δεν έχει κερδίσει και όλοι ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο τελευταίο παιχνίδι των φετινών Playoffs της Ευρωλίγκας.



Οι πράσινοι μπαίνουν στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν ως αουτσάϊντερ και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους. Διαθέτουν την εμπειρία, την προσωπικότητα και παίχτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες σε μια “do or die” μάχη. Η αλλαγή στο τακτικό πεδίο στα δύο ματς της Αθήνας και η μετατόπιση από την “αμυνα αλλαγών” (με πιθανό στόχο τις καλύτερες επιδόσεις στο κομμάτι του ριμπάουντ) σες διαφορετικές πρακτικές, κόστισε πολύ στο “τριφύλλι” που κυνηγούσε τον αντίπαλο στο σκορ σε συντριπτικό ποσοστό στους δύο τελευταίους αγώνες.



Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί στις σταθερές του στη Βαλένθια. Δύο από αυτές είναι η παραγωγική δυναμική του Κέντρικ Ναν και η πληθωρική αμυντική παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είναι προφανές ότι απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο πρέπει να παίζει περισσότερο. Ο Ισπανός φόργουορντ είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ του Έργκιν Άταμαν και μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στα μετόπισθεν, ειδικά εάν οι φιλοξενούμενοι στραφούν και πάλι σε αλλαγές. Σημαντικός παράγοντας, να μπορέσει ο Κέντρικ Ναν να μείνει απερίσπαστος κρατώντας τη σκέψη του στο ματς, μακριά από αντιπερισπασμούς.

Περιμένουμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες. Η Βαλένθια έχει το μομέντουμ στην πλευρά της, ο Παναθηναϊκός όμως την εμπειρία. Οι κατοχές και η συγκέντρωση στο πλάνο θα παίξουν τεράστιο ρόλο.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog