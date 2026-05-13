Σεντόνα Πρινς: Ανανέωσε και το… βουνό του ο Παναθηναϊκός

Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε μεγάλες προτάσεις από συλλόγους του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός κατάφερε έγκαιρα να πάρει την υπογραφή της δίμετρης σέντερ Σεντόνα Πρινς και να την κρατήσει και τη νέα σεζόν στα πράσινα.

Η 26χρονη σέντερ ήταν η μεγάλη αποκάλυψη της φετινής σεζόν και χωρίς καμία αμφιβολία η καλύτερη ψηλή στην Α1, καθώς ανακηρύχθηκε μεταξύ άλλων και η κορυφαία σέντερ στην ψηφοφορία των ομάδων.

Με 16 πόντους και 10,5 στο Eurocup η Πρινς έκανε θραύση, και δίπλα της ο Παναθηναϊκός προχωρά σε αναβάθμιση βάζοντας την 31χρονη Αμερικανίδα Κέιν που μπορεί να υπηρετήσει το ίδιο καλά και τις δύο θέσεις 4-5.

Η παραμονή της Πρινς και η προσθήκη κοινοτικών παικτριών καθότι αλλάζει ο συσχετισμός Ελληνίδων-ξένων στην Α1 μετά από αίτημα του Αθηναϊκού οδηγεί όλες τις ομάδες σε περισσότερες παίκτριες με ευρωπαϊκά διαβατήρια λαμβάνοντας και ως δεδομένο ότι η ΕΟΚ και ο ΠΣΑΚ συναινούν στην αφελληνοποίηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί ήδη με 2 ξένες και 3 κοινοτικές, ο Αθηναϊκός θα έχει 2 ξένες και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κοινοτικών και έτσι άπαντες δείχνουν πως προτεραιότητα τους αποτελεί η ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς διοργανώσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Παναθηναϊκός που έχει ήδη κλείσει την Κάρτερ για το 2-1, την Δανέζα Φόρμαν για το 3-2, την Κέιβ για το 4-5, την Πρινς για το 5-4. Κι από ότι φαίνεται θα υπάρξει και συνέχεια.