Πλήρης ο Άρης Betsson απέναντι στην ΑΕΚ

Στη διαδικασία των πλέι οφ της Greek Basketball League, μετά από αγωνιστική απραξία σχεδόν τριών εβδομάδων, μπαίνει αύριο (14/5) ο Άρης Betsson.

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν, στην Αθήνα, στο πρώτο ματς για τα προημιτελικά της post season, την ΑΕΚ (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ), προσδοκώντας να φύγουν από τη Sunel Arena με το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η Ένωση, έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε στην 4η θέση στη βαθμολογία, στην κανονική διάρκεια της GBL και ο Άρης στην 5η. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι ορισμένο να διεξαχθεί, στο «Nick Galis Hall», την Κυριακή (17/5, 17:30).

Για την αυριανή μάχη ο Ίγκορ Μίλιτσιτς μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, συμπεριλαμβανομένων των Τζέικ Φόρεστερ, Ρόνι Χαρέλ, οι οποίοι ξεπέρασαν προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν εσχάτως. Εκτός αποστολής έμεινε ο νεαρός, Παναγιώτης Λέφας, ο οποίος

συνεχίζει την αποθεραπεία του (ενοχλήσεις στο ισχίο).

Το πνεύμα που επικρατεί στους «κιτρινόμαυρους για την αναμέτρηση αποτύπωσε ο Σερχάτ Τσετίν. Ο βοηθός προπονητής στον Άρη εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας:

«Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τον τελευταίο μας επίσημο αγώνα, οπότε αυτή η περίοδος προετοιμασίας ήταν σημαντική για εμάς. Προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να προετοιμαστούμε για τα playoffs τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Σε αυτό το στάδιο της σεζόν, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα και τη σεβόμαστε πολύ.

Για εμάς, το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις αρχές μας και να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία για 40 λεπτά.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινούν τα playoffs και θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να παλέψουμε και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα».

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι καλαθοσφαιριστές: Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ρόνι Χαρέλ, Ντανίλο Άντζουσιτς, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αρνόλντας Κουλμπόκα.