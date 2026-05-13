Τρία χάλκινα μετάλλια για την Ελλάδα στο Μόναχο

Πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας ήταν οι Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Δημητρόπουλος και Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στις κατηγορίες τους και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών.
Ο Κώστας Δημητρόπουλος στην κατηγορία των -58 κιλών έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση για τον τελικό, όμως λύγισε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ημιτελικού απέναντι στον Ιταλό Τουιάρ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1. Μέχρι να φτάσει στην τετράδα είχε αποκλείσει τον Γάλλο Νγκαϊντέ με 2-0 και τον Ούγγρο Σελίν με 2-1.
Σπουδαία πορεία πραγματοποίησε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα -80 κιλά. Στη φάση των «16» επικράτησε του Πορτογάλου Μαριτίμο με 2-0, ενώ στα προημιτελικά νίκησε τον Ισλανδό Σιγκουργιόνσον με 2-1, εξασφαλίζοντας θέση στα μετάλλια. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Ουκρανό Χουρνόφ, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Στην κατηγορία των -53 κιλών, η Μαγδαληνή Κλακάλα συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε μεγάλες διοργανώσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο της Φινλανδής Σουσιλουότο με 2-0 και στη συνέχεια νίκησε με το ίδιο σκορ τη Γερμανίδα Ασίμι στα προημιτελικά, εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο. Στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκάλα Καβουράτ πάλεψε δυνατά, αλλά ηττήθηκε με 2-0 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, μετά και το χρυσό που είχε κατακτήσει η Στέλλα Μαρεντάκη την πρώτη ημέρα των αγώνων.