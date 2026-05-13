Άνετη παραμονή για τη ΝΕ Πατρών, υποβιβασμός για τον ΝΟ Ρεθύμνου

Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα παρουσιάστηκε ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από νωρίς.
Παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα με το σκορ στο 2-2 στα μέσα της πρώτης περιόδου, οι φιλοξενούμενες απάντησαν με εντυπωσιακό σερί 8-0, φτάνοντας στο 10-2 στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τη ΝΕΠ ήταν η Ευφροσύνη Τσιμάρα, η οποία πέτυχε συνολικά έξι γκολ, τα περισσότερα από αυτά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.
Η ΝΕΠ είχε κάνει το πρώτο βήμα παραμονής από το προηγούμενο Σάββατο, όταν είχε νικήσει στο «Αντώνης Πεπανός» με 14-12. Αντίθετα, ο ΝΟ Ρεθύμνου ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τελευταία θέση και υποβιβάζεται στη Waterpolo League 2 Γυναικών.
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 0-3, 2-3, 1-2
