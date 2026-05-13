Σβιόντεκ από τα παλιά στη Ρώμη! (vid)

Με άκρως εντυπωσιακό τρόπο πέρασε η Ίγκα Σβιόντεκ στον πρώτο της φετινό ημιτελικό!

Θυμίζοντας την... παλιά καλή «χωμάτινη» Ίγκα, η Νο.3 τενίστρια στον κόσμο συνέτριψε με 6-1, 6-2 την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.5) σε 67 λεπτά, σημειώνοντας μόλις την πρώτη φετινή νίκη της επί παίκτριας του Top 10!

H 24χρονη Πολωνή φαίνεται ότι βρίσκει ξανά τον εαυτό της στη Ρώμη και μάλλον είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς πλησιάζει το αγαπημένο της Roland Garros (24/5), από όπου έχει φύγει νικήτρια τέσσερις φορές!

Για να συνεχίσει, πάντως, την πορεία της στην ιταλική πρωτεύουσα, θα πρέπει να λυγίσει μια ακόμα τενίστρια της πρώτης δεκάδας, αφού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα (Νο.10) και την Έλενα Ριμπάκινα (Νο.2).

Η πρώτη φιναλίστ του Σαββάτου (16/5) θα προκύψει από την αναμέτρηση της Κόκο Γκοφ με την Σοράνα Κιρστέα.