Πλήρης ο Άρης Betsson κόντρα στην ΑΕΚ στην έναρξη των playoffs

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (14/5, 19:00) στη Sunel Arena την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της προημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς τερμάτισε στην 5η θέση της κανονικής περιόδου και αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας την 4η ΑΕΚ, με στόχο να φύγει τουλάχιστον μία φορά νικητής από τη Sunel Arena για να μπορέσει να προκριθεί στην τετράδα. Η πρόκριση κρίνεται στα δύο νίκες και η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/05 στις 17:30, στο «Nick Galis Hall».

Η προετοιμασία του Άρη Betsson ολοκληρώθηκε σήμερα με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall». Ο προπονητής της ομάδας είδε όλους τους παίκτες παρόντες, πλην του νεαρού Παναγιώτη Ραφαήλ Λέφα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του (ενοχλήσεις στο ισχίο).

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο. Η αποστολή της ομάδας θα βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα και την απαρτίζουν οι: Μήτρου – Λονγκ, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Χάρελ, Άντζουσιτς, Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα.

Τσετίν: «Το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ίγκορ Μιλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τον τελευταίο μας επίσημο αγώνα, οπότε αυτή η περίοδος προετοιμασίας ήταν σημαντική για εμάς. Προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να προετοιμαστούμε για τα playoffs τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Σε αυτό το στάδιο της σεζόν, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα και τη σεβόμαστε πολύ. Για εμάς, το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις αρχές μας και να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία για 40 λεπτά.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινούν τα playoffs και θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να παλέψουμε και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα».

