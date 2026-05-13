Λαρεντζάκης: «Είμαστε 100% έτοιμοι για το Final-Four, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε χάσει με κάθε τρόπο»

Μετά την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για το Final-Four της Euroleague και τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι 100% έτοιμοι. Ακόμη, αναφέρθηκε στους τρόπους που ηττήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Αυτή την στιγμή είμαστε πολύ καλά. Είπαμε να παίξουμε με ενέργεια και να μην χαλαρώσουμε λόγω των παιχνιδιών, γιατί ο Κολοσσός είχε να παίξει πολύ καιρό. Το δείξαμε στο παρκέ και πήραμε τη μεγάλη διαφορά».

Για το ότι όλοι ήταν σε αποστολή στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να είναι έτσι και στο Final-Four: «Έτσι ακριβώς. Ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για τα καινούργια… γούρικα παπούτσια: «Θα δείξει. Σίγουρα θα τα ξαναφορέσω γιατί τα έβαλα. Είναι ροζ».

Για το πόσο έτοιμος είναι ο Ολυμπιακός για το Final-Four: «Είμαστε 100% έτοιμοι. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε, που ήταν ο στόχος από την αρχή της χρονιάς. Θα παίξουμε με την Φενέρ που είναι πολύ καλή ομάδα. Δύσκολος αντίπαλος αλλά θα είμαστε όπως πρέπει με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να αλλάξουν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές: «Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε χάσει με κάθε τρόπο. Υπάρχει ένα κλικ εμπειρίας παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι, όλοι έχουν ψυχολογία, η ομάδα είναι πλήρης».

Για το αν τους ανησυχεί το ότι έχουν χάσει με κάθε τρόπο: «Δεν υπάρχει φαβορί από τις τέσσερις ομάδες. Όσες ομάδες είναι εκεί έχουν ταλέντο και ποιότητα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, γιατί εκεί πραγματικά είναι τα παιχνίδια που είχαμε στοχεύσει από την αρχή. Ό,τι έγινε στο παρελθόν μένει εκεί».

Για την Φενερμπαχτσέ: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος. Καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Είμαστε γεμάτη ομάδα, με καλή δουλειά όλο τον χρόνο. Το πιο σημαντικό η καλή απόδοση και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Να παίξουμε την άμυνα που παίζουμε όλο τον χρόνο και να βρούμε κίνηση και ρυθμό στην επίθεση».