Χωρίς κανένα πλάνο η πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης παραδόθηκε στη Βαλένθια σκοράροντας 64 πόντους (81-64) και αποκλείστηκε με πικρό τρόπο από τη γιορτή που περίμενε μήνες στο σπίτι της. Αποστολή στην Ισπανία.

«Πικρό» ποτήρι, βραδιά αποτυχίας και έντονου προβληματισμού. Ο Παναθηναϊκός είναι και επίσημα εκτός Final Four, με τη Βαλένθια να επιστρέφει από το 0-2, να κάνει reverse sweep (3-2) και να πετάει εκτός του event του τίτλου την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης, που «πλήρωσε» τη φετινή σεζόν την έλλειψη προπονητικής καθοδήγησης, την απουσία ξεκάθαρου πλάνου και το... αλαλούμ σε ρόλους, χρόνους και επιλογές.

Φυσικά, η διαιτησία των Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς έβαλε το «χεράκι» της στο Game 5. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, οι «πράσινοι» (ειδικά οι Ναν - Λεσόρ) είχαν ασύλληπτα παράπονα από τους ρέφερι. Παρ' όλα αυτά και παρά το... χαλασμένο μυαλό λόγω των ρέφερι στο πρώτο μέρος, το «τριφύλλι» γύρισε στη διεκδίκηση του αγώνα χάρη στην ατομική ποιότητα ορισμένων παικτών του. Όμως, στην 4η περίοδο... ήπιε θάλασσα. Χαμένα λέι απ, μηδενικό πλάνο, «μπερδεμένες» τοποθετήσεις στην άμυνα, εκνευρισμός από τον πάγκο που μεταδιδόταν στο παρκέ και η ένδειξη πως ορισμένοι κύκλοι φτάνουν στο τέλος τους, με τον Εργκίν Αταμάν να φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο της φετινής αποτυχίας, έπειτα από μια σειρά λαθών σε όλα τα επίπεδα, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Μια ομάδα με τους Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Λεσόρ, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο και ένα μπάτζετ που φτάνει... δυσθεώρητα επίπεδα «κατάφερε» να βάλει μόλις 64 πόντους στον «τελικό» της χρονιάς, έχοντας κάκιστα ποσοστά και ακόμα χειρότερο πλάνο για το πώς θα σταματήσει τη Βαλένθια. Έτσι, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four στην Αθήνα.

Ξεκίνημα με εκπλήξεις, «σκληρό» παιχνίδι και «πράσινα» παράπονα

Το Game 5 ξεκίνησε με... μαζεμένες έκπληξεις από τον Εργκίν Αταμάν, καθώς οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ άρχισαν το ματς δίπλα στους Ναν, Όσμαν και Χέις - Ντέιβις, με τους «πράσινους» να αλλάζουν μετά τα σκριν στην άμυνά τους. Ωστόσο, μόλις στο 2'13'' ήρθε ένα απρόοπτο: μια σύγκρουση του "Manimal" με τον Μπαντιό έβγαλε νοκ - άουτ τον Αμερικανό σέντερ, που αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος (Λεσόρ στη θέση του). Επιπλέον, πριν συμπληρωθεί το τρίλεπτο και με τον Παναθηναϊκό Aktor να μην έχει σκορ (4-0, 4π. ο Μπαντιό), ο Τζέριαν Γκραντ πέρασε στην αναμέτρηση. Το ισπανικό σερί συνεχίστηκε (6-0 στο 4' με 0/5 σουτ και 3λ. των φιλοξενούμενων), ο Ρογκαβόπουλος αντικατέστησε τον Όσμαν, που είχε δεχτεί δύο κοψίματα και τότε ήρθαν και οι πρώτοι «πράσινοι» πόντοι δια χειρός Ναν (6-2 στο 5'). Ένα γκολ - φάουλ του Λεσόρ «μετατράπηκε» σε φάουλ χαμηλά από τον Γιαβόρ, γεγονός που έφερε εκνευρισμό στον πάγκο της ελληνικής ομάδας (11-4 στο 6'), αλλά η συνέπεια στον έλεγχο των ριμπάουντ έδωσε ένα μικρό 4-0 στο «τριφύλλι» (11-8 στο 8'). Οι παίκτες (Ναν, Λεσόρ, «Ρόγκα») και το επιτελείο των φιλοξενούμενων είχαν πολλά παράπονα από τις αποφάσεις των Γιαβόρ - Νέντοβιτς, με το δεκάλεπτο στη "Roig Arena" να ολοκληρώνεται με υπεροχή της Βαλενθια (14-10), παρά το γεγονός πως οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ είχαν 2/9 τρίποντα (0/7 3π. οι «πράσινοι», 1/5 σουτ ο Χέις - Ντέιβις).

Ημίχρονο - εφιάλτης: Διαφορετικά διαιτητικά κριτήρια, αστοχία, νεύρα και ένα «τρελό» σερί των Ισπανών

Ο Αταμάν παρέταξε ένα small ball με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χουάντσο και οι «πράσινοι» προσπέρασαν, βάζοντας και το πρώτο 3π. τους με τον Ναν (14-15 στο 11'). Τότε οι διαιτητές σφύριξαν ένα επιθετικό φάουλ εις βάρος του περσινού MVP (2φ.), ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Λεσόρ και σε μια πιο «ορθολογική» πεντάδα (16-17 στο 13'). Ωστόσο, οι... ομορφιές των ρέφερι συνεχίστηκαν, αφού ήταν ξεκάθαρο πως τα κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Σορτς άλλαξε τον Γκραντ (2φ. και εκείνος), οι Ισπανοί επωφελήθηκαν από όλη αυτή την κατάσταση και το ματς πήγε να «ανοίξει» (25-17 στο 15'). Έτσι, ο Τούρκος τεχνικός επανέφερε άρον άρον τον Ναν, προτού καλέσει time out με την απόσταση να «φλερτάρει» με διψήφιες τιμές (27-18 στο 16'). Ο εκνευρισμός ήταν στα ύψη, ο Αταμάν χρεώθηκε με τεχνική ποινή έπειτα από ακόμα έναν μη καταλογισμό φάουλ υπέρ του Ναν και η Βαλένθια έφτασε στο +12 (30-18 στο 17'), το +15 (33-18 στο 17') και το +17 (35-18 στο 18', 3 φάουλ πια ο Ναν, 19-0 σερί οι γηπεδούχοι). Ο Παναθηναϊκός Aktor είχε αποσυντονιστεί πλήρως (1/13 τρίποντα και 2 ασίστ/ 7 λάθη) και ο Αταμάν σε μια προσπάθεια να βρει σκορ έβαλε στο παιχνίδι τους Γκραντ, Τολιόπουλο και Γκριγκόνις, σε ένα άκρως εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο από κάθε άποψη (35-23 στο 20' έπειτα από ένα μικρό 5-0 σερί, επέστρεψε στο παρκέ ο Φαρίντ).

«Πράσινη» αντίδραση με Χέις - Ντέιβις και Τολιόπουλο

Στην ανάπαυλα ο Αταμάν ξεκαθάρισε πως θα χρησιμοποιήσει παραπάνω τον Τολιόπουλο, ρίχνοντας τα «βέλη» του προς τον Σορτς και η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε στο παρκέ με τους Γκραντ, «Τολιό», Γκριγκόνις, Χέις - Ντέιβις, Φαρίντ. Η Βαλένθια επέστρεψε στο +17 με το δίδυμο Μπαντιό - Μοντέρο (43-26 στο 23'), αλλά οι «πράσινοι» ροκάνισαν κάπως την απόσταση με σκορ από τον Έλληνα γκαρντ και τον "NHD" (43-30 στο 25', επιστροφή Λεσόρ). Δύο τρίποντα από τον «Τολιό» και τον Γκραντ έδωσαν θάρρος στο «τριφύλλι» (43-36 στο 26'). Ο Λεσόρ «έβγαλε» δυο άμυνες, αλλά ο Νέντοβιτς με το... έτσι θέλω τις «μετέτρεψε» σε κατοχές των γηπεδούχων και ο Γάλλος σέντερ ήταν -και πάλι και με το δίκιο του- έξαλλος. Σε κάθε περίπτωση, το «τριφύλλι» έβγαζε «λυσσαλέα» αντίδραση, με τον Ναν να γυρίζει και τους Χέις - Ντέιβις (13π.) και Τολιόπουλο (8π.) να ευστοχούν ξανά για τρεις (48-42 στο 27'). Ο Ναν με 3'30'' για την 3η περίοδο χρεώθηκε με το 4ο φάουλ του, αλλά ο Αταμάν τον άφησε στο παρκέ παίζοντας... ρέστα. Ενδεικτικά στοιχεία της... γενικότερης κατάστασης ήταν πως σε εκείνο το σημείο ο Μπαντιό είχε 8/8 βολές, ενώ σύσσωμη η ελληνική ομάδα μόλις 5/6β., με τον Ναν φυσικά να μην έχει πάει στη γραμμή ούτε μία φορά και τον Χέις - Ντέιβις, που σπανίως διαμαρτύρεται, να «βγαίνει από τα ρούχα» του με τους διαιτητές (52-44 στο 28'). Ο Όσμαν γύρισε αντί του Λεσόρ σε -ακόμα ένα- small ball σχήμα και μείωσε (52-46 στο 29'), αλλά ο Μπάντιο έκανε ό,τι ήθελε (20π.) και η ομάδα του Μαρτίνεθ έμενε μπροστά (56-47). Ο Ερνανγκόμεθ, όμως, με ένα τρίποντο at the buzzer κράτησε «ζωντανούς» τους «πράσινους» (56-50 στο 30'), που έκαναν τεράστια προσπάθεια στην 3η περίοδο.

Στο πιο κρίσιμο σημείο φάνηκε η απουσία πλάνου και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε ακριβά - Στο Final Four η Βαλένθια

Ο Αταμάν επέμεινε στο small ball (Τολιόπουλος, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο), οι Πραντίγια - Ρίβερς επανέφεραν τη Βαλένθια στο +8 (61-53), ενώ έπειτα από 32'07'' έγινε... θαύμα με τον Ναν να κερδίζει για πρώτη φορά φάουλ. Ο Γκραντ επέστρεψε αντί του «Τολιό», ο Όσμαν είχε αστοχήσει σε διαδοχικές προσπάθειες (2/7 σουτ), ενώ οι Ισπανοί μάζευαν πολύτιμα επιθετικά ριμπάουντ. Έτσι, το τρίποντο Τόμπσον επανέφερε την ομάδα του Μαρτίνεθ στο +11 μέσα σε πανδαιμόνιο (66-55 στο 34'). Το μομέντουμ έλεγε Βαλένθια, αφού ο αδούλευτος Παναθηναϊκός Aktor σε ένα κομβικό σημείο δεν μπορούσε να αντιδράσει ξανά, ο Γκραντ βρήκε και πάλι σίδερο και ο Ντε Λαρέα «εκτόξευσε» τους Ισπανούς στο +14 (69-55 στο 35', κομβικό 8-0 της Βαλένθια). Ο Αταμάν πήρε -έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση- ένα time out και επανέφερε στο παρκέ τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ. Για άλλη μια φορά, όμως, τίποτα δεν άλλαζε. Ο Ναν έκανε λάθος, ο Κι κάρφωσε για το +16 (71-55 στο 36') και το παιχνίδι έδειχνε να μην έχει γυρισμό. Η έλλειψη καθαρού μυαλού και επιθετικού πλάνο ήταν ευδιάκριτη και το ατομικό ταλέντο δεν μπορούσε να κάνει πια τη διαφορά. Έτσι, η Βαλένθια «έκλεισε» τη θέση της για το Final Four της Αθήνας (81-64 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64.

