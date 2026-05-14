Σερέλης: «Κρίμα για τον κόσμο μας και τον πρόεδρο»

Ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στάθηκε στην κακή εμφάνιση του «τριφυλλιού», στον κόσμο και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

«Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο, η επίθεσή μας ήταν πολύ κακή, αλλά και η άμυνά μας άφησε πολλά ελεύθερα post up. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια έβαλε πολλά εύκολα καλάθια, ενώ εμείς ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά. Η Βαλένθια ήταν πάντα καλύτερη από μας και δεν καταφέραμε να το γυρίσουμε.

Στο 56-50 τουλάχιστον δύο ελεύθερα lay up χάσαμε, μετά χάσαμε κάποια ριμπάουντ και ήταν πολύ κομβικό αυτό στο ματς. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το γυρίσουμε και η Βαλένθια βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλες τις μονομαχίες. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί θα γίνει το final four σπίτι μας και είναι κρίμα για τον κόσμο μας που μας ακολουθούσε παντού, είναι κρίμα και για τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να πάμε στο final four.



Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που κανείς δεν μπορεί να τον ακολουθήσει στον ρυθμό της. Δεν έχει τίποτα να χάσει και αν δεν σταματήσεις τον ρυθμό της θα έχεις πρόβλημα, αλλά αν δεν της δώσεις δεύτερες επιθέσεις επειδή δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία, μπορεί να την χτυπήσεις και υπάρχουν πολλές έμπειρες ομάδες στο final four».