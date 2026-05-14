Πρώτη φορά αποκλεισμός για τον Αταμάν σε Game 5

Ο Τούρκος προπονητής είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση άλλες τέσσερις φορές, τόσο με την Εφές, όσο και με τον Παναθηναϊκό και τα είχε καταφέρει σε Game 5. Τώρα όμως, όχι.
Για τον Αταμάν, αυτή ήταν η πέμπτη φορά που βρέθηκε σε πέμπτο παιχνίδι των playoffs της Euroleague, όμως πρώτη φορά στην οποία η ομάδα του ήταν φιλοξενούμενη και όχι γηπεδούχος.
Τα Game 5 του Αταμάν στη EuroLeague
- 2025-26: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64
- 2024-25: Παναθηναϊκός – Εφές 75-67
- 2023-24: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72
- 2020-21: Εφές – Ρεάλ 88-83
- 2018-19: Εφές – Μπαρτσελόνα 75-68