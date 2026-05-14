Πρώτη φορά αποκλεισμός για τον Αταμάν σε Game 5

Ο Παναθηναϊκός έχασε στη Βαλένθια στο Game 5 (81-64) κι έμεινε εκτός Final Four, με τον Εργκίν Αταμάν να αποκλείεται για πρώτη φορά στην καριέρα του σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης.

Ο Τούρκος προπονητής είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση άλλες τέσσερις φορές, τόσο με την Εφές, όσο και με τον Παναθηναϊκό και τα είχε καταφέρει σε Game 5. Τώρα όμως, όχι.

Για τον Αταμάν, αυτή ήταν η πέμπτη φορά που βρέθηκε σε πέμπτο παιχνίδι των playoffs της Euroleague, όμως πρώτη φορά στην οποία η ομάδα του ήταν φιλοξενούμενη και όχι γηπεδούχος.

Τα Game 5 του Αταμάν στη EuroLeague